Basta con i soliti computer, il MINI PC con 16 GB di RAM è REGALATO

Uno dei computer migliori lato desktop è il mini PC di Teclast oggi in sconto su Amazon, l’N20 Pro. Le offerte di primavera consentono a tutti di portarlo a casa con uno sconto importante dovuto anche alla presenza di un coupon da 55 €.

Insieme al 16% che viene detratto dal prezzo originale, gli utenti ottengono oggi un costo finale di soli 180,99 € con due anni di garanzia.

Teclast ha creato un mini PC fantastico: su Amazon costa pochissimo

Compatto e dunque comodo da posizionare ovunque, questo N20 Pro di Teclast è il mini PC che fa per qualsiasi utente. Le prestazioni sono ottime grazie al processore Intel Alder Lake N95 e alla memoria RAM da 16 GB. Fondamentale è l’apporto dell’SSD da 512 GB che rende il sistema operativo una scheggia.

Ci sono tutte le porte necessarie per collegare qualsiasi dispositivo esterno e c’è anche il Wi-Fi 6. Non manca il Bluetooth 5.0 e si possono collegare fino a tre monitor insieme in 4K.

Giunti alla conclusione, la domanda è lecita: perché acquistare un mini PC? La risposta è semplicissima e riguarda la sua grande efficienza nonostante le misure ridotte. Da qui deriva che lo spazio sulla scrivania non ne risente alcun modo ma allo stesso tempo il prodotto vale eccome. Un altro punto di forza è sicuramente la versatilità in quanto può essere trasportato ovunque, basta solo staccarlo dal cavo HDMI e dall’alimentazione. Mettendolo in borsa, si può portare anche al lavoro o magari da un amico.

Il prezzo di oggi, che cala il 16% e di ulteriori 55 € con il coupon da applicare in pagina, vede l’N20 Pro costare solo 180,99 €. In due giorni arriva a casa e con due anni di garanzia.