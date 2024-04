Basta dati PERDUTI, compra il super HARD disk da 4 TB a prezzo BOMBA

Quante volte è capitato di avere la memoria del telefono o del proprio computer totalmente piena da non poter più salvare nulla? È in quei casi che tornerebbe utile un hard disk esterno di grandi dimensioni, uno di quelli che dia l’impressione di non finire mai la memoria. A tal proposito consigliamo oggi l’acquisto di uno dei migliori prodotti, ovvero il Canvio di Toshiba nella variante da 4 TB di archiviazione.

Esteticamente molto semplice ma compatto, garantisce una velocità sorprendente e soprattutto tanto spazio per ogni tipo di file. Grazie al prezzo di vendita oggi disponibile su Amazon, diventa davvero una passeggiata acquistarlo: costa infatti solo 99,99 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce inclusa.

L’hard disk di Toshiba è super capiente: ci sono 4000 GB al suo interno

Dalla grandezza di 2,5 pollici, questo hard disk Toshiba fa parte della famosissima serie Canvio, Probabilmente la più famosa al mondo. La sua capienza da 4 TB garantisce prestazioni eccezionali, soprattutto per chi ama immagazzinare dati su dati. Non è un problema la velocità, in quanto la porta USB presente arriva fino allo standard 3.0. L’estetica pulita permette di adattarlo a qualsiasi dispositivo. Non dimenticare la grande compatibilità, in quanto non fa differenza quale computer utilizzerete.

Il punto di forza in assoluto di questo hard disk di Toshiba è sicuramente la sua estetica. Essendo molto compatta garantisce una trasportabilità perfetta, sia in tasca che in ogni zaino o borsa. L’altro punto di forza, sebbene costi molto meno degli altri, è la capienza estrema insieme alla grande velocità di trasmissione dati.

Chi riesce ad acquistarlo oggi su Amazon può pagarlo a 99,99 €, contando anche su due anni di garanzia inclusi nel prezzo ma soprattutto sulla spedizione veloce in 24 ore.