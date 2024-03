Basta dubbi sullo stato di SALUTE, ecco il Fitbit Charge 5 super SCONTATO

Nessuno se lo sarebbe aspettato ma a quanto pare il Fitbit Charge 5 è sceso ancora di prezzo grazie ad Amazon. Il colosso e-commerce rende disponibile il bracciale fitness con uno sconto importante garantendo quindi tanta qualità ad un prezzo super.

Fatto di ottimi materiali come sempre da Fitbit, il Charge 5 è un vero capolavoro, sia in termini estetici che tecnici. Permette di monitorare lo stato di salute e ogni attività sportiva potendosi basare su una batteria mediamente più performante dei bracciali smart rivali.

L’offerta a tempo di oggi presente su Amazon garantisce l’acquisto del prodotto con il 18% di sconto. Ciò significa che per 99 € lo si può portare a casa sfruttando anche due anni di garanzia e la spedizione in un giorno.

Il Fitbit Charge 5 dura 7 giorni e regala 6 mesi di abbonamento premium

Compatibile con i dispositivi Android ed iOS, il Fitbit Charge 5 è un bracciale smart davvero funzionale. Garantisce il tracciamento del battito cardiaco, della presenza dell’ossigeno nel sangue, la scansione EDA, il monitoraggio del ciclo mestruale, la gestione dello stress e permette di fare anche un elettrocardiogramma.

A tutte queste funzionalità si aggiunge il GPS integrato che è di una precisione invidiabile, molto migliore rispetto a tanti altri prodotti più costosi. È perfetto per gestire gli allenamenti con più di 20 modalità e c’è anche un abbonamento Fitbit Premium in omaggio per 6 mesi.

Da non perdere di vista la resistenza all’acqua che la porta fino a 50 metri di profondità. La batteria è il punto di forza assoluto, il motivo per cui è estremamente consigliato: dura fino a 7 giorni.

Lo sconto del 18% consente agli utenti di acquistare il Fitbit Charge 5 per soli 99 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce.