Basta fili volanti, la multipresa SMART che funziona con Alexa sotto io 20 €

Riuscire ad adattarsi al concetto di ambiente smart è molto più semplice di quanto si creda. Gli utenti al giorno d’oggi sono molto facilitati rispetto ad un tempo, quando si cominciò ad apprendere dei primi aspetti domotici di una casa. Tra i dispositivi più acquistati ultimamente c’è di certo la multipresa intelligente, quella che è più volgarmente viene chiamata “ciabatta”.

L’obiettivo principale di uno strumento di questo genere è permettere all’utente medio di collegare più dispositivi elettrici ad una sola presa di corrente, che viene moltiplicata proprio grazie alle sue molteplici entrate per la corrente tradizionali AC. La multipresa in questione può essere governata con la voce o con l’app ufficiale e costa oggi il 15% in meno su Amazon. Qui si potrà applicare anche un altro coupon da 8 € per un prezzo finale di 19,99 €.

Multipresa in sconto su Amazon, 3 prese attivabili con la voce

Collegando una o più spine di corrente a questa multipresa, si potrà gestire la loro alimentazione in ogni momento e da qualsiasi luogo. Se sarete in casa potrete chiedere ad Alexa o al Google Assistant di staccare la corrente per quel determinato dispositivo collegato o magari potrete controllare il consumo che stanno generando. Se avete lasciato in carica lo smartphone, potrete dire all’assistente vocale di turno di smettere di alimentarlo una volta terminato il processo di ricarica.

Ci sono inoltre tutte le protezioni per il sovraccarico, per il cortocircuito e per tutte le altre problematiche che possono sorgere in questi casi.

Le caratteristiche tecniche appena esposte, rappresentano al meglio il concetto di ciabatta di ultima generazione. Gli utenti che sono abituati a staccare la spina o magari a scollegare quelle a loro volta collegate alle multiprese classiche, in questo caso avranno più vantaggi.

Una multipresa smart come questa può essere controllata da qualsiasi parte vi troviate, anche a migliaia di chilometri. Potrete usare la voce per decidere di interrompere la carica del vostro smartphone collegato ad essa in qualsiasi momento ad esempio e molte altre operazioni.

Grazie al grande sconto del 15% e all’ulteriore coupon da 8 € introdotto da Amazon, il prezzo finale sarà di soli 19,99 €. Basterà attendere solo un giorno per riceverla a casa con due anni di garanzia.

