Basta iPhone, il nuovo TOP da acquistare è il OnePlus 12R su Amazon

Chi non ha mai visto il nuovo OnePlus 12R 5G, dovrebbe dare uno sguardo ad Amazon oggi visto che è in offerta in tutto il suo splendore. Con due anni di garanzia e nella splendida colorazione Iron Gray, questo smartphone offre prestazioni straordinarie e un design degno di nota.

Dotato di tre fotocamere e di un magnifico display, il prodotto di OnePlus è disponibile oggi con uno sconto del 10% direttamente sul famoso sito e-commerce. Chiunque volesse acquistarlo, trova la variante con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria a soli 629,99 €. Ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione veloce.

OnePlus 12R 5G ha ben 16 GB di RAM e una super fotocamera

L’aspetto primario che salta ovviamente all’occhio quando si prende tra le mani questo smartphone, è l’estetica. Il OnePlus 12R 5G è un concentrato di potenza e design, quest’ultimo perfettamente elaborato su linee sinuose e su un display curvo sui lati.

Proprio lo schermo è un’unità AMOLED Super Fluid con risoluzione in 1,5K e con diagonale da 6,78″, uno dei più grandi in assoluto. Con certificazione HDR10+ e con 120 Hz di refresh rate, il OnePlus 12R 5G è uno spettacolo per gli occhi.

Passando all’hardware, la potenza dello Snapdragon 8 Gen 2 si fa sentire eccome. A dare una mano ci pensano anche 16 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna super veloce. Il tutto è sostenuto da una splendida ed enorme batteria da 5500 mAh che si ricarica in soli 26 minuti da 0 a 100%. La fotocamera è contraddistinta da tre sensori, tra cui quello principale principale da 50 MP.

Il prezzo di questo straordinario OnePlus 12R 5G è oggi di soli 629,99 € grazie allo sconto del 10%. Ci sono anche due anni di garanzia inclusi.