Basta rincari energetici: con Octopus il prezzo della materia prima è bloccato

L’aumento dei costi dell’energia è diventato un incubo per molte famiglie, con bollette sempre più salate che mettono a dura prova il bilancio domestico. Senza considerare l’imprevedibilità di un fenomeno che non solo potrebbe verificarsi, ma non si sa in quale misura. Una realtà estremamente fragile e delicata che può portare le bollette energetiche a prezzi esagerati, soprattutto durante l’inverno e l’estate quando l’impianto di riscaldamento prima e quello di raffrescamento poi, vengono utilizzati quotidianamente in modo continuativo.

In un mercato energetico volatile e imprevedibile, dove i prezzi sembrano oscillare senza controllo, la possibilità di avere una tariffa fissa per la materia prima rappresenta una vera e propria ancora di salvezza a cui fare riferimento. Non doversi più preoccupare delle fluttuazioni del mercato e poter pianificare le spese energetiche con serenità è un vantaggio non da poco. Ed è quello che Octopus con la sua offerta Octopus Fissa 12M mette a disposizione per tutte le utenze domestiche.

I vantaggi di un’offerta con tariffa fissa

Con Octopus Fissa 12M il costo della materia prima Luce e Gas viene bloccato per 12 mesi. Il risultato è la possibilità di evitare l’impennata dei costi e risparmiarsi (nel vero senso della parola) bollette stratosferiche. Oltre al risparmio evidente sui costi energetici si ha anche una maggiore libertà di pianificare le spese familiari.

Prendendo come riferimento le bollette degli ultimi anni è possibile stimare quali saranno i consumi energetici (in kWh per l’energia elettrica e in Smc per il gas) e, quindi, sapere in anticipo quanto e quando bisognerà pagare le successive bollette. Così si possono accantonare i risparmi per le vacanze, per le spese scolastiche dei figli o per un investimento importante che si ha in programma da tempo.

Questa possibilità di pianificare come spendere i propri soldi è accessibile solamente con un’offerta con tariffa fissa, altrimenti il rischio è quello di dover attingere ai risparmi per pagare le bollette e non avere altre risorse a disposizione.