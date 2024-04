Bastano 100 EURO per gli AirPods di Apple, c'è il 30%

dIl nuovo ideale di auricolari è stato pensato e progettato da Apple con il lancio dei suoi AirPods. Se stai cercando un modo di isolarti dal mondo esterno ed entrare in un mondo fatto di musica e qualità, il modello di seconda generazione è quello che fa per te. Grazie allo sconto proposto da Amazon oggi, queste cuffiette costano il 29% in meno.

Con il loro design iconico ma soprattutto con la qualità che da sempre li contraddistingue, gli auricolari sono pronti a fornirti un’esperienza senza precedenti. Arrivati alla loro seconda generazione, hanno ricevuto miglioramenti sensibili tenendo sempre intatta la loro essenza. Comodi, potenti e duraturi: non c’è nulla di meglio attualmente sul mercato ad un prezzo così basso.

Gli AirPods di seconda generazione costano oggi solo 105,99 € con spedizione gratuita in 24 ore ed anche con due anni di garanzia.

Sfrutta il 30% su Amazon e compra gli AirPods di seconda generazione

Creati appositamente per fornire un nuovo concetto di musica, gli AirPods di seconda generazione hanno dalla loro un design eccezionale. Con le astine sottili e con il corpo che si adatta perfettamente al padiglione auricolare, garantiscono un’esperienza audio di rilievo. Una volta inseriti nella custodia di ricarica, acquisiscono nuova vita, consentendo all’utente finale di portare l’autonomia oltre le 24 ore senza problemi.

Aperta la custodia, si accendono automaticamente e una volta tirati fuori, gli AirPods sono già operativi con lo smartphone al quale sono collegati. L’audio è potente e ben distribuito e non dimenticate che c’è Siri: basta chiamarlo in causa ed esaudirà i vostri ordini.

Con lo sconto del 29% che Amazon propone, il prezzo cala a soli 105,99 €. È questa l’occasione che stavi aspettando per ridefinire il tuo concetto di musica.