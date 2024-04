Bastano 30 EURO oggi per comprare il Fire TV Stick su Amazon

Come sempre è Amazon il luogo perfetto per fare l’affare di giornata e oggi questo consiste nell’acquisto Fire TV Stick. Il prodotto, dotato anche di un telecomando vocale, è oggi in sconto del 31% nella sua variante base, quella che garantisce contenuti in alta definizione.

Prodotti di questo genere sono dedicati a coloro che vogliono versatilità e nuove opportunità sulla loro televisione, ma anche a chi viaggia. Chi è spesso in giro per gli alberghi, magari anche durante il periodo estivo in vacanza, può affidarsi a questa simpatica chiavetta. Una volta collegata al TV dell’albergo, l’utente può avere a disposizione il suo ecosistema con tutti gli accessi già stabiliti.

Il Fire TV Stick, non a caso, è uno dei prodotti più acquisitati di sempre su Amazon e lo testimoniano le citazioni: ben 93.000. Oggi, grazie allo sconto del 31% disponibile sul sito e-commerce, il prezzo finale cala a soli 30,99 € comprendendo anche due anni di garanzia.

Il Fire TV Stick costa solo 30 € su Amazon, rivoluziona la tua TV

Partendo dal design, c’è poco da dire: il Fire TV Stick è una semplice chiavetta da collegare alla porta HDMI di televisione. Una volta fatto questo, ecco che parte il mondo basato sul sistema Fire, strapieno di applicazioni streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

Tutto risulta molto fluido e anche una vecchia TV datata può diventare all’avanguardia grazie a questo dispositivo. L’aiuto dell’assistente vocale Alexa poi è super prezioso siccome consente di usare tutto senza mani. Il punto di forza è il telecomando, un’unità ben elaborata e di altissima qualità ricettiva.

Il prezzo finale oggi è di 30,99 € per questo Fire TV Stick di Amazon che viene scontato infatti del 31%. Bastano 24 ore per riceverlo a casa.