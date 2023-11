Bastano 69 € su Amazon per avere uno smartphone con due fotocamere

Poca spesa, tanta resa. Questo è il motto che dovrebbe seguire chi decide di acquistare oggi uno smartphone come l’Ulefone Note 15. Il dispositivo, essendo un basso di gamma, non garantisce prestazioni esplosive, ma riesce a fare tutto quello per cui viene interpellato.

È dotato di un ampio schermo, di un’ottima batteria e soprattutto di un gran comparto fotografico. A bordo il sistema operativo è Android, ma quello che attira di più è il prezzo con cui Amazon lo mette in vendita oggi. Grazie ad un coupon da 15 € da attivare direttamente in pagina, il prezzo scende a 69,99 €.

Ulefone Note 15 è un ottimo smartphone e costa pochissimo

Partendo dall’estetica, lo smartphone è realizzato in policarbonato, per cui risulta abbastanza resistente agli urti e alle cadute. L’Ulefone Note 15 è dotato di ottime caratteristiche, a partire dal display che è un’unità da 6,2″ con risoluzione in HD+. Le immagini quindi saranno di ottima qualità.

Passando al piano hardware, il dispositivo presenta a bordo 64 GB di memoria interna e 5 GB di RAM. Sul retro ecco la doppia fotocamera, con il sensore principale da 8 MP e quello secondario da 5 MP. Tutto viene sorretto alla grande dalla batteria da 4000 mAh che garantisce un’autonomia lunga tutta la giornata. Lo smartphone supporta anche la modalità Dual SIM.

Con la variante di colore blu Diamante, l’Ulefone Note 15 arriva oggi su Amazon in grande sconto. Il suo prezzo originale di 84,99 € subisce una riduzione grazie al coupon da 15 €. Pertanto gli interessati potranno acquistarlo per soli 69,99 €. Si tratta di un prodotto consigliato espressamente a chi non ha esigenze troppo spiccate, magari un ragazzino alle prime armi o anche una persona anziana pervasa dalla voglia di scoprire il mondo dei telefoni di ultima generazione.

