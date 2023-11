Bastano meno di 90 € per l'Amazfit GTS 4 Mini, la bomba su Amazon

Non è detto che servano per forza troppi soldi per acquistare un dispositivo come ad esempio uno smartwatch o un qualsiasi indossabile. È chiaro che ci sono dei prodotti che garantiscono prestazioni straordinarie essendo dotati di un hardware e costruiti con materiali di prima scelta, ma ce ne sono anche altri che riescono a fare egregiamente il proprio lavoro come ci insegna Amazfit.

Oggi ad esempio il suo GTS 4 Mini è in sconto su Amazon e porta con sé tutte le migliori caratteristiche tecniche. Lo schermo è ampio quanto basta, l’hardware performante al punto giusto, c’è l’impermeabilità e tante altre funzionalità davvero straordinarie.

Con il 10% di sconto, gli utenti Amazon potranno risparmiare oggi su questo AMazfit GTS 4 Mini una somma di 10 €, pagandolo 89,99 €. Ci sono due anni di garanzia disponibili e inoltre anche la spedizione veloce con la consegna prevista entro domani.

Amazfit GTS 4 Mini su Amazon in sconto, le specifiche

Con un display da 1,65″ AMOLED, questo Amazfit GTS 4 Mini è performante quanto basta. Tutte le informazioni possono essere lette alla grande anche sotto la luce del sole. Per quanto riguarda le funzionalità, potrà monitorare il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e più di 120 modalità sportive oltre a molto altro ancora.

Da ricordare che il dispositivo è impermeabile fino ad una pressione di 5ATM, per cui potrà essere utilizzato anche in mare o in piscina.

Tra tutte queste caratteristiche tecniche gli utenti potranno trovare certamente ciò che cercavano. Effettivamente si tratta di uno dei dispositivi più venduti in assoluto all’interno della linea Amazfit. Il GTS 4 Mini è davvero un gran prodotto stando anche a quanto riferito dalle recensioni. Oggi lo sconto del 10% consente a tutti di averlo per 89,99 € e con due anni di garanzia disponibili.

