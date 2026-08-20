Batteria zinco-iodio: oltre 60.000 cicli e ricarica in appena 3 minuti

Batteria zinco-iodio da oltre 60.000 cicli e ricarica in tre minuti: come funziona e quali ostacoli restano prima della produzione.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 20 ago 2026
Batteria zinco-iodio: oltre 60.000 cicli e ricarica in appena 3 minuti
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Una batteria acquosa a base di zinco e iodio sta attirando l’attenzione della ricerca per una combinazione poco comune: una durata estrema e una ricarica molto rapida.

Il sistema descritto da Interesting Engineering supera, in condizioni di laboratorio, i 60.000 cicli di carica-scarica e può ridurre il tempo di ricarica fino a circa tre minuti. Questo risultato non è isolato, ma si inserisce in un filone di studi sulle batterie Zn-I2 che negli ultimi anni ha raggiunto durate di decine di migliaia di cicli grazie a nuovi materiali per elettrodi, elettroliti e interfacce.

La notizia va però contestualizzata: i numeri record sono ottenuti su celle piccole, con carichi di materiale attivo limitati e condizioni elettrochimiche ottimizzate. Serviranno ulteriori verifiche per capire quanto queste prestazioni possano essere mantenute su celle più grandi, con maggiori quantità di iodio e zinco, e in scenari operativi più vicini a un uso reale.

Il problema che la ricerca deve risolvere

Le batterie zinco-iodio utilizzano un anodo di zinco metallico, un elettrolita acquoso e un catodo contenente iodio. La chimica offre vantaggi importanti: materiali abbastanza economici e abbondanti, elevata sicurezza intrinseca e assenza degli elettroliti organici infiammabili tipici di molte batterie agli ioni di litio.

Il principale ostacolo è lo “shuttle dei poliioduri”, ovvero un fenomeno favorisce autoscarica, corrosione e perdita progressiva del materiale attivo, riducendo la capacità nel tempo. Anche la deposizione dello zinco deve essere controllata per evitare la crescita di dendriti e reazioni collaterali con l’acqua, che possono compromettere la stabilità dell’anodo.

Una delle direzioni più promettenti consiste nel confinare gli intermedi dello iodio direttamente nella struttura del catodo. Materiali polimerici e matrici porose possono interagire con le specie poliioduro, riducendone la mobilità e mantenendo lo iodio disponibile per le reazioni di carica e scarica.

Tre minuti non significano una batteria per auto già pronta

Il dato sulla ricarica rapida è notevole, ma deve essere letto insieme alla capacità della cella e alla quantità di materiale attivo utilizzata. Nei test di laboratorio una batteria può raggiungere correnti molto elevate senza affrontare le stesse difficoltà di un pacco da decine di kilowattora destinato a un’automobile o a un sistema di accumulo di rete.

La velocità di carica dipende da diffusione ionica, conducibilità, spessore degli elettrodi, carico areale e stabilità dell’interfaccia zinco-elettrolita. Aumentare le dimensioni della cella può quindi ridurre le prestazioni ottenute su piccoli campioni, rendendo necessari nuovi compromessi progettuali.

Dove potrebbe trovare applicazione

La combinazione tra costo contenuto, sicurezza e durata rende la tecnologia particolarmente interessante per l’accumulo stazionario, dove peso e volume hanno un’importanza minore rispetto al numero di cicli e al costo per l’energia immagazzinata. Un sistema per rete elettrica, microrete o accumulo associato a fonti rinnovabili può tollerare una batteria più grande e pesante se la vita operativa e il costo per ciclo risultano favorevoli.

Il settore deve però ancora dimostrare prestazioni elevate su celle di dimensioni maggiori, con alti carichi di materiale attivo e condizioni operative realistiche. Alcuni studi hanno già raggiunto celle pouch nell’ordine degli ampere-ora, ma la distanza tra un risultato di laboratorio e una batteria prodotta in serie resta significativa.

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