Batterie smartphone sostituibili dal 2027? Perché non sarà come pensi

Dal 18 febbraio 2027 gli smartphone e i tablet venduti nell’Unione europea dovranno consentire la possibilità di rimuovere e sostituire la batteria in essi installata, il tutto senza mettere gli utenti nelle condizioni di danneggiare il prodotto e senza costringerli a passare da attrezzature proprietarie.

No, il legislatore europeo non ha imposto alcun ritorno generalizzato alle cover che si sfilano con le dita. La norma esiste, e pesa, ma dentro il testo ci sono deroghe, definizioni tecniche e margini progettuali che cambiano parecchio la sostanza.

Nel 2022 il mondo ha generato 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, secondo il Global E-waste Monitor 2024: il tema della batteria sostituibile è un tassello di una “stretta” più ampia, volta all’applicazione di criteri ambientali più severi.

Cosa dice davvero la norma europea sulla sostituzione delle batterie degli smartphone

Il riferimento centrale è il Regolamento UE 2023/1542: l’articolo 11 impone che i prodotti portatili contenenti batterie siano progettati in modo da permetterne la rimozione e la sostituzione parte dell’utilizzatore finale in qualsiasi momento della vita del dispositivo stesso.

La norma non chiede per forza una batteria “a scatto” nello stile dei telefoni di 15 anni fa. Chiede piuttosto che l’operazione sia fattibile con strumenti commercialmente disponibili, senza ricorrere a utensili proprietari, a solventi o a energia termica per smontare il dispositivo.

Gli strumenti ammessi, come chiarito nelle linee guida del 2025 redatte dalla Commissione europea, rientrano nelle categorie degli utensili di base o comunque acquistabili dal pubblico; gli strumenti “specializzati” possono essere tollerati solo se il produttore li fornisce gratuitamente insieme al prodotto; gli strumenti proprietari, invece, non dovrebbero servire per rimuovere la batteria.

Un cacciavite Torx acquistabile ovunque non è la stessa cosa di un tool proprietario o di una procedura che richiede riscaldare il telaio per ammorbidire adesivi strutturali.

Il dettaglio che cambia tutto: la deroga dei 1000 cicli

Gran parte delle discussioni nate attorno alla notizia ruota attorno a una deroga specifica. Se una batteria soddisfa determinati requisiti di durata, il produttore può evitare l’obbligo di rendere la sostituzione eseguibile dall’utente finale. Ed è così che la promessa “dal 2027 tutti i telefoni nell’UE avranno batterie sostituibili” comincia a scricchiolare.

Le linee guida della Commissione spiegano infatti che l’obbligo di permette la rimozione della batteria non si applica ai prodotti progettati per ambienti regolarmente soggetti a spruzzi, getti d’acqua o immersione, a condizione che la batteria raggiunga almeno 1000 cicli di carica mantenendo almeno l’80% della capacità iniziale oppure 800 cicli con almeno l’83%.

In pratica, se un produttore dimostra quella soglia di resistenza e lega il progetto a requisiti di protezione elevati contro acqua e polvere, può continuare a usare un design sigillato.

Apple, per esempio, dichiara ufficialmente che le batterie degli iPhone 15 e successivi sono progettate per conservare l’80% della capacità originaria dopo 1000 cicli completi in condizioni ideali; per i modelli precedenti il dato ufficiale era 500 cicli. Il punto è che un’affermazione del genere allinea già parte del segmento premium alla soglia che consente l’esenzione.

Perché la storia non si riduce ad Apple contro l’Europa

Leggere la norma solo come un braccio di ferro con Cupertino è riduttivo. I produttori di fascia alta hanno infatti già spostato da anni il tema della batteria dalla sostituzione facile alla longevità grazie alla caratteristiche chimiche e strutturali, alla diagnostica software, ai programmi di assistenza ufficiali. Dal loro punto di vista la deroga premia un approccio ingegneristico diverso: batteria meno accessibile, ma più durevole e inserita in uno chassis con protezione IP68.

Va detto però che l’argomento dell’impermeabilità non chiude la questione. Esistono esempi storici di telefoni con batteria rimovibile e protezione significativa contro l’ingresso di liquidi o polvere.

Il caso citato più spesso è quello del Galaxy S5 del 2014: batteria estraibile, retro rimovibile, certificazione IP67. Non era un dispositivo perfetto, e certo non offre il livello di finitura di un top di gamma attuale, ma dimostra che la sostituzione delle batterie non è incompatibile per definizione con una buona tenuta. Semmai cambia il compromesso industriale: più guarnizioni, più punti di chiusura, tolleranze meccaniche più severe, maggiore sensibilità all’usura della sigillatura dopo ogni intervento.

Il vero problema tecnico è l’adesivo, non la vite

Quando si parla di riparazione domestica si pensa subito alle viti proprietarie. In realtà il problema più fastidioso con gli smartphone di oggi è spesso un altro: l’uso esteso di adesivi strutturali per fissare cover, moduli e batterie.

Se per aprire un telefono servono piastra riscaldante, ventosa, plettri, solventi o una sequenza delicata di distacco del display, il fatto che la vite sia una comune Torx incide fino a un certo punto. La linea della Commissione è netta proprio su questo aspetto: non si dovrebbe dover usare calore o solventi per arrivare alla batteria.

Viste le modifiche richieste dal legislatore, è plausibile vedere telefoni con architetture interne pensate per una rimozione meno traumatica delle batterie. Potrebbero quindi diffondersi linguette di estrazione meno fragili, frame posteriori apribili senza passare dal display, guarnizioni sostituibili come parte del kit batteria e manuali ufficiali più completi.

Riparazione indipendente: il punto più interessante e meno discusso

C’è un passaggio dell’articolo 11 che merita attenzione: secondo la norma, la batteria sostitutiva deve restare disponibile come ricambio per almeno 5 anni dal momento incui il produttore ha immesso sul mercato l’ultima unità del modello di dispositivio, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio per utenti finali e riparatori indipendenti. Inoltre il software non deve impedire la sostituzione con una batteria compatibile.

Il legislatore prova così a colpire due punti deboli del settore: la scarsità di ricambi affidabili e le limitazioni software che penalizzano i componenti non autorizzati.

Il problema, oggi, non è solo aprire uno smartphone: è reperire una batteria autentica o compatibile di qualità, con elettronica di protezione corretta, curva di carica prevedibile e dati nominali realistici.

Una filiera poco trasparente genera ricambi scadenti, gonfiori precoci della batteria, autonomia altalenante e interventi che compromettono l’impermeabilità.

Cosa cambierà per chi compra un nuovo smartphone

Per il consumatore europeo l’effetto più realistico non sarà certo un ritorno di massa ai telefoni con cover rimovibile. Cambierà invece il perimetro dei “compromessi” accettabili. per legge: un produttore dovrà scegliere se progettare un telefono che si apre e si richiude con strumenti comuni, oppure dimostrare che batteria e chassis sigillato raggiungono i parametri che giustificano l’esenzione di un simile design.

L’Europa sta comunque cercando di trasformare la batteria da componente consumabile nascosto a caratteristica verificabile: durata in cicli, reperibilità come ricambio, compatibilità, documentazione, riparabilità, impatto sul valore residuo del dispositivo.

In pratica il telefono dovrà essere giudicato non solo per fotocamera, SoC e luminosità del pannello, ma anche “per come invecchia“. Quindi sulla possibilità concreta di usare uno smartphone per 5 o 6 anni senza trasformare il primo calo serio dell’autonomia in una condanna alla discarica.