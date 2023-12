Beats Powerbeats Pro: sconto WOW di 105€ su Amazon

Nuovo minimo storico per quelli che – per molti appassionati e non – sono i migliori auricolari Bluetooth da utilizzare durante l’attività fisica. I Powerbeats Pro di Beats vantano un design che garantisce comfort e stabilità e sono resistenti ad acqua e sudore. L’ottima notizia del giorno è che gli auricolari sono oggi scontati del 35% e questo significa che costano solo 194,99€ anziché 299,95€. Un vero affare anche in ottica regalo, visto che la consegna è garantita prima di Natale.

Ideali per chi pratica sport, i Beats Powerbeats Pro sono al nuovo minimo storico su Amazon: risparmia subito 105€

I Powerbeats Pro – con chip Apple H1 e supporto ai comandi touch – sono auricolari true wireless di fascia alta prodotti da Beats by Dr. Dre. Garantiscono un audio potente e bilanciato, vantano un design ergonomico e confortevole, sono resistenti a sudore e acqua e, infine, offrono un’autonomia di circa 24 ore (considerando anche il case di ricarica).

Rispetto ai Powerbeats3 (di cui sono l’evoluzione), i Powerbeats Pro sono più piccoli e leggeri, e sono equipaggiati con nuove alette che si traducono in un’aderenza più sicura e confortevole, anche durante le attività più intense. Le alette si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio, in questo modo gli auricolari non si muovano né si staccano.

L’audio degli auricolari Beats è certamente uno dei punti di forza. Offrono un suono potente e bilanciato, con bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. Il suono è ben definito e dettagliato, e offre un’esperienza coinvolgente.

I Powerbeats Pro sono anche resistenti al sudore e all’acqua, grazie alla certificazione IPX4. In termini di autonomia, infine, la batteria garantisce fino a 9 ore di ascolto con una sola ricarica (che diventano 24 considerando la custodia di ricarica).

