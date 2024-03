Beats Solo3: le cuffie Bluetooth PREMIUM sono scontate del 40%

Quasi a metà prezzo le Beats Solo3, tra le migliori cuffie Bluetooth sul mercato. Suono potente ma ben bilanciato e qualità dei materiali sono fattori che gli audiofili dovrebbero sempre tenere in considerazione. E oggi può sorridere anche il portafoglio, perché con lo sconto Amazon del 40% il costo delle cuffie crolla a soli 139 euro, spedizione compresa.

Nuovo minimo storico per le Beats Solo3: le cuffie Bluetooth sono scontate del 40% su Amazon

Le Solo3 Wireless sono cuffie Bluetooth ad altissime prestazioni, con cancellazione del rumore. Questo significa che una volta sincronizzate con il tuo iPhone/iPad (il tutto avviene in modo super rapido, vista l’integrazione del chip Apple W1), puoi indossarle e isolarti per ascoltare la tua musica preferita senza distrazioni.

Tutta la qualità di Beats la ritrovi in queste cuffie. Il suono è ottimizzato per offrire chiarezza, profondità e bilanciamento ai massimi livelli. E non temere di restare senza la tua musica proprio mentre hai bisogno di ascoltare quel brano: le Beats Solo3 Wireless assicurano fino a 40 ore di autonomia grazie all’efficienza del sopracitato processore made-in-Cupertino. Pensa che con soli 5 minuti di ricarica, hai 3 ore di ascolto con Fast Fuel.

Infine, il design. Il look è rifinito e robusto, si vede lontano un miglio che la qualità qui è di casa. Ma anche il comfort vuole la sua parte, e infatti i morbidi padiglioni on-ear sono regolabili, così li puoi indossare come preferisci e assicurarti il massimo della comodità per l’intera giornata. Il profilo fluido e i padiglioni girevoli completano il quadro di un design ergonomico e contribuiscono ad assicurare comodità e resa sonora ottimali.

Le Solo3 Wireless sono la tua migliore soluzione per acquistare un prodotto in cui batte un cuore Apple, che è sinonimo di affidabilità e qualità. Meglio approfittare subito dello sconto del 40% e completare l’acquisto a soli 139€, il nuovo minimo storico, perché questa promo non è legata alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.