Beats Studio Buds a 99€ su Amazon: sconto SHOCK 48%

I Beats Studio Buds sono auricolari Bluetooth impermeabili con cancellazione del rumore. Sono di tipo in-ear, con copriauricolare in silicone che si traduce in un’ottima vestibilità. Per quanto riguarda invece la qualità dell’audio, siamo ai livelli massimi o quasi (con tanto di supporto all’audio spaziale). Il costo? Solo 99€ spedizione compresa, grazie al super sconto Amazon del 48%.

Quasi a metà prezzo gli auricolari wireless Beats Studio Buds con cancellazione del rumore e audio spaziale

Le Beats Studio Buds hanno un design compatto e leggero, con un peso di soli 5,4 grammi per ogni auricolare. Ogni auricolare integra un driver dinamico da 8,2 mm e un microfono per la cancellazione del rumore e le chiamate vocali. Non manca all’appello il sensore di prossimità, che mette in pausa la musica quando si rimuove un auricolare e la riavvia quando lo si reinserisce.

Le Beats Studio Buds supportano la connessione Bluetooth e sono compatibili con i dispositivi iOS e Android. Offrono un’autonomia di ascolto di fino a 8 ore con la cancellazione del rumore attivata, o fino a 9 ore con la cancellazione del rumore disattivata. La custodia di ricarica offre altre 3 cicli di ricarica, per un’autonomia totale di fino a 30 ore.

In termini di funzionalità, spiccano:

Supporto assistenti vocali : è possibile attivare l’assistente vocale del proprio dispositivo (Siri o Google Assistant) premendo e tenendo premuto il pulsante multifunzione sull’auricolare destro.

: è possibile attivare l’assistente vocale del proprio dispositivo (Siri o Google Assistant) premendo e tenendo premuto il pulsante multifunzione sull’auricolare destro. Modalità Trasparenza : questa modalità consente di ascoltare i suoni ambientali senza dover rimuovere le cuffie.

: questa modalità consente di ascoltare i suoni ambientali senza dover rimuovere le cuffie. EQ Personalizzato: è possibile personalizzare l’equalizzazione dell’audio utilizzando l’app Beats per iOS e Android.

Audio

Gli auricolari offrono un buon isolamento acustico passivo, grazie alla forma ergonomica degli auricolari. La cancellazione del rumore attiva può essere utilizzata per migliorare ulteriormente l’isolamento acustico (tenendo però conto del fatto che può influire sull’autonomia delle cuffie). Il suono, infine, è ben bilanciato.

Insomma, tutto è al posto giusto: anche il prezzo, grazie al super sconto Amazon del 48%.

