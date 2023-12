Beats Studio Buds, gli auricolari con ANC a prezzo pazzesco su Amazon

Chi aspettava un ribasso sensibile dei celebri auricolari Beats Studio Buds, oggi è stato accontentato. Amazon infatti consente a tutti di portarli a casa con un corposo sconto rispetto al solito.

Grazie al 47% in meno, il prezzo finale sarà di 99,99 €. La spedizione è prevista entro il fine settimana e ci saranno due anni di garanzia.

Costano pochissimo, ecco i Beats Studio Buds

Dotate di un design che non differisce troppo da tutti gli altri auricolari con una custodia di ricarica, questi Beats Studio Buds hanno un’essenza propria. La forma infatti non è esattamente come tutte le altre espressioni viste in giro per il web, ma leggermente più singolare.

Ciò che viene favorito alla grande è sicuramente il comfort, con entrambi gli auricolari che saranno comodissimi da indossare. La maggior parte degli utenti riferisce infatti di dimenticare il più delle volte di aver inserito nelle orecchie le due cuffie. Sono disponibili inoltre tre misure di copriauricolari da adattare in base alla forma del proprio padiglione auricolare.

Beats ha lavorato alla grande dal punto di vista delle performance, dotando il suo prodotto di una piattaforma acustica personalizzata per avere un suono potente e bilanciato. Sono due le modalità di ascolto disponibili per questi auricolari, ovvero quella con cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza. Se la prima isolerà l’utente da tutti i rumori di sottofondo lasciandolo immergere solo nella sua musica o nelle sue chiamate, la seconda consentirà di di ascoltare tutto quello che invece c’è intorno.

Nessun problema per quanto riguarda l’autonomia siccome sono previste 8 ore di ascolto con una sola ricarica e ben 24 sfruttando appieno la custodia di ricarica. Dotati del Bluetooth di classe 1, questi Beats Studio Buds, consentono di avere un raggio d’azione molto più ampio e meno perdite di connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.