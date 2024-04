Giunti sul mercato nel 2023, i Beats Studio Buds + sono auricolari Bluetooth comode da indossare e con un design elegante e compatto. Ma non bisogna dimenticare l’eccellente qualità del suono (con supporto dell’audio spaziale) e la cancellazione del rumore. Quanto costano? Solo 139,99 euro, inclusa spedizione, grazie allo sconto Amazon del 30%.

Minimo storico per gli auricolari Beats Studio Buds + con cancellazione del rumore e audio spaziale

A spiccare è la tecnologia di cancellazione del rumore attiva (ANC), che rispetto al modello precedente è stata migliorata, offrendo un’esperienza più immersiva e isolante dai rumori esterni. La Modalità Trasparenza, invece, permette di essere consapevoli di ciò che accade intorno senza dover togliere gli auricolari, risultando utile in contesti come la palestra o durante una passeggiata in città.

Gli auricolari Beats Studio Buds + assicurano un’esperienza audio di alta qualità, con un suono ricco e bilanciato, ideale per tutti i generi musicali. I bassi sono potenti e corposi, senza però risultare eccessivi o distorcere il suono. «Ciascun auricolari è dotato di un trasduttore personalizzato a due strati che si flette per offrire bassi più puliti e una distorsione bassissisma», scrive l’azienda. E c’è anche il supporto dell’audio spaziale (è come se l’utente fosse circondato da 64 altoparlanti contemporaneamente).

Rispetto al modello precedente, anche l’autonomia della batteria migliorata. Considerando anche la custodia di ricarica wireless, l’autonomia è di ben 36 ore. Inoltre, grazie alla tecnologia Fast Fuel, bastano 5 minuti di ricarica per 1 ora di riproduzione.

I Beats Studio Buds + (2023) sono dotati di controlli intuitivi tramite pressione sugli auricolari. È possibile mettere in pausa e riprodurre musica, cambiare traccia, attivare la cancellazione del rumore e la Modalità Trasparenza, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali Siri o Google Assistant.

Gli auricolari wireless, infine, sono compatibili con un’ampia gamma di dispositivi, sia Apple che Android. Grazie al chip Bluetooth 5.2, garantiscono una connessione stabile e affidabile. L’abbinamento è semplice e intuitivo, sia tramite iOS che Android.