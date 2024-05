Alcuni potrebbero prenderlo in considerazione come muletto, altri invece come smartphone principale. In entrambi i casi sarebbe una scelta vincente, perché il realme Note 50 oggi costa solo 78,99 euro, ed è un vero affare. Pur costando pochissimo, il dispositivo arriva con un display da 6,7″ a 90Hz, 4GB di RAM, fotocamera da 13 megapixel e una batteria da 5000 per una lunga autonomia.

Al momento della stesura dell’articolo lo smartphone risulta venduto e spedito da Amazon.

Spesa irrisoria per uno smartphone davvero interessante: il realme Note 50 con display a 90Hz costa meno di 80€

Il realme Note 50 è uno smartphone Android dal fascino premium ma che, come già segnalato, costa incredibilmente poco. Il design a lingotto è molto gradevole, e poi è davvero sottile: solo 7,99 mm. Il retro ha una doppia finitura, con quella lucida che mette in risolta il modulo della fotocamera.

La parte anteriore è occupata dal display da 6,7″ con frequenza d’aggiornamento di 90Hz, circondato da cornici sottili che lasciano ampio spazio ai contenuti (il rapporto schermo-corpo è del 90,3%). Sulla parte alta è visibile una piccola tacca: questa è necessaria per far spazio alla selfie camera da 5MP e si “espande” (come la Dynamic Island degli iPhone) per fornire informazioni aggiuntive sulla batteria e altro.

Le prestazioni sono affidate ad un processore octa-core, ben supportato da 4GB di RAM (fino a 8GB con RAM dinamica) e da 128GB di archiviazione. Il Note 50 non è uno smartphone ad alte performance, sia chiaro, ma questa configurazione consente di eseguire tutte le attività quotidiane di base in modo impeccabile e anche con il gaming meno intenso i risultati sono buoni.

La batteria è da 5000mAh e assicura un’ottima autonomia (106 ore di musica) e la fotocamera posteriore AI da 13 megapixel consente di scattare foto di buona qualità (anche nelle ore notturne) e registrare video alla risoluzione Full HD.