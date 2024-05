Per tutti gli utenti Windows e/o macOS è al momento attiva una promozione davvero ghiotta. A soli 46,99 euro (spedizione compresa) ci si aggiudica un bundle che include la tastiera Bluetooth Logitech Pebble Keys 2 e la tavoletta grafica con penna Wacom OnebyWacom. A guardare i prezzi di listino, la prima costa 58,99 euro, la seconda 39,90 euro. Insomma, il risparmio è assicurato ed è uno di quelli che non lascia indifferenti.

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 e la tavoletta grafica Wacom a prezzo regalo su Amazon: il bundle è in offerta a tempo

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 è una periferica wireless compatta e facilmente trasportabile, ma comunque resistente e affidabile nel tempo. Avendo dimensioni contenute è priva del pad numerico sulla destra ma include i tasti funzione per interagire sia con Windows che con macOS. Il tutto senza compromessi e senza dover procedere “a memoria”. A proposito, i 10 tasti Fn di scelta rapida possono essere personalizzati con l’app Logi Options+.

La Pebble Keys 2, grazie al Bluetooth, si può collegare con fino a 3 dispositivi (a prescindere dal loro sistema operativo) e per passare dall’uno all’altro basta utilizzare gli appositi pulsanti Easy-Switch (di colore bianco, quindi facilmente riconoscibili). L’autonomia, infine, è di circa 3 anni.

Per quanto riguarda invece la OnebyWacom, si tratta di una tavoletta grafica con stylus digitale sensibile alla pressione. Quest’ultimo assicura ottimo comfort e ha una perfetta capacità di risposta grazie alla tecnologia elettromagnetica, che si traduce anche in una impeccabile precisione.

La periferica si collega al PC Windows/Mac tramite USB-A e non è dotata di batteria, quindi non bisogna preoccuparsi di doverla ricaricare di tanto in tanto. Per quanto riguarda la compatibilità, comunica alla perfezione computer con Windows 7 o versioni successive e OS X 10.10 o versioni successive.