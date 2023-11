Beats Studio Pro, lo sconto da paura di Amazon (-50 EURO)

Se avete bisogno di cuffie super performanti che siano il top della gamma, ecco a voi le Beats Studio Pro. Direttamente su Amazon oggi è possibile risparmiare grazie ad un ribasso del prezzo.

Il prodotto costa infatti il 13% in meno per un totale di 348 €, compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida.

Beats Studio Pro, lo sconto migliore del mese

Esteticamente le cuffie più famose al mondo hanno sempre lo stesso design. Beats non vuole assolutamente abbandonare quella che è la sua essenza, basata su una forma divenuta iconica negli anni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la piattaforma acustica personalizzata riesce ad offrire un suono ricco ed avvolgente sia in fase di ascolto che quando si risponde ad una chiamata.

Ci sono tre profili distinti per quanto riguarda l’audio integrato, proprio per migliorare l’esperienza d’ascolto. Sono presenti due diverse modalità, ovvero quella con cancellazione del rumore attiva e la cosiddetta modalità “trasparenza“, utile per ascoltare tutto ciò che proviene dal mondo esterno pur indossando le cuffie.

Le Beats Studio Pro si collegano con un solo tocco ed hanno tantissime funzioni native sia per Apple che per Android. La presenza dell’audio spaziale personalizzato garantisce il rilevamento dinamico della posizione della testa ponendo l’utente al centro di un’esperienza d’ascolto a 360°.

In merito alla durata della batteria, non ci sono problemi siccome le cuffie sono in grado di durare fino a 40 ore. La ricarica Fast Fuel permette di avere ben 4 ore di ascolto con soli 10 minuti.

Trovare cuffie come le Beats Studio Pro in sconto è davvero incredibile. Raramente dispositivi del genere vengono ridotti per quanto riguarda il prezzo, ma oggi è una di quelle rare volte. Su Amazon infatti si può beneficiare del 13% di sconto pagando il prodotto solo 348 €.

