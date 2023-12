Uno sconto del genere non si è visto nemmeno durante il recentissimo Black Friday. Le Beats Studio3 Wireless, cuffie con cancellazione del rumore e chip Apple W1, sono al momento acquistabili su Amazon a soli 294€, spedizione compresa. Calcolatrice alla mano, il risparmio è di oltre 100€.

Beats Studio3 Wireless: cuffie Bluetooth di assoluta qualità scontate di oltre 100€ su Amazon

Le Studio3 Wireless sono delle cuffie over-ear Bluetooth con cancellazione attiva del rumore (ANC). Sono dotate di un design over-ear che offre una buona vestibilità e isolamento acustico. I padiglioni sono realizzati in un materiale morbido e traspirante, mentre le fasce sono regolabili per adattarsi a qualsiasi testa.

Le cuffie sono dotate di un chip Apple W1 (Beats è una sussidiaria di Apple, ndr) che offre una connessione wireless rapida e semplice con i dispositivi dell’azienda di Cupertino. Ciò però non significa che non siano compatibili con altri sistemi operativi, anzi. Senza rinunciare a nulla, possono essere utilizzate anche con dispositivi Windows e Android.

La sopracitata funzione di cancellazione attiva del rumore sfrutta i microfoni per rilevare il rumore ambientale e quindi generare un suono opposto per annullarlo. Quando questa è in uso, l’autonomia è di circa 22 ore, che diventano invece circa 40 quando è disattivata.

Sul padiglione sinistro, infine, sono disponibili pulsanti fisici che l’utente può usare per controllare la riproduzione di un brano musicale, accettare/rifiutare una chiamata e comunicare con l’assistente virtuale (Siri, ad esempio).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.