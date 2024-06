Bill Gates intende pubblicare un libro di memorie nei prossimi mesi

Attraverso un post sul suo blog personale, Bill Gates ha annunciato che il 4 febbraio 2025 sarà disponibile in libreria un suo libro di memorie intitolato Source Code: My Beginnings. Questo tratterà la vita del personaggio, dalla sua infanzia fino alla fondazione di Microsoft nel 1975.

Come affermato dallo stesso Gates, il testo andrà a ripercorrere i momenti più difficili vissuti durante la sua vita, dalle difficoltà dell’infanzia ai contrasti con i genitori nell’adolescenza. Nel libro tratterà anche la perdita di persone care e la sua quasi espulsione dal college. Nel libro si parlerà anche della sua decisione di fondare, con l’ormai scomparso Paul Allen, la compagnia che ha cambiato la sua vita e quella di milioni di appassionati d’informatica in tutto il modo.

My upcoming memoir Source Code is all about the lessons and experiences that laid the foundation for everything in my life that followed. https://t.co/BMN4gIsnnY

— Bill Gates (@BillGates) June 4, 2024