Bitcoin a un passo dal record storico e l'halving si avvicina: cosa fare?

Questa settimana è ripresa la crescita del Bitcoin, tornato molto vicino al suo record storico per quanto riguarda il valore (al momento la quotazione è di circa 66 mila euro). Nel frattempo, il quarto halving, la procedura che ogni quattro anni dimezza le ricompense per il mining dei Bitcoin, si avvicina sempre di più (arriverà nella seconda metà di aprile).

La crescita del valore del Bitcoin potrebbe essere legata proprio all’halving: nelle tre precedenti occasioni, infatti, il valore della cripto valuta ha registrato una forte crescita nei mesi dopo l’halving. Per provare ad anticipare questo trend, molti investitori stanno acquistando Bitcoin spingendo la crescita.

Chi ha deciso di puntare sul Bitcoin può affidarsi a Coinbase, vero e proprio punto di riferimento del settore per la compravendita di cripto valute. Per accedere alla piattaforma e creare un nuovo account basta consultare il sito ufficiale di Coinbase tramite il link qui di sotto.

Cosa succederà al Bitcoin?

La risposta a questa domanda può avere mille risposte. Gli analisti di settore e gli investitori stanno provando ad anticipare quella che sarà l’evoluzione del Bitcoin e, più in generale, dell mondo delle cripto valute dopo il prossimo halving.

La realtà, però, che, al momento, non c’è certezza. Scegliere di investire ora nel Bitcoin potrebbe portare un guadagno significativo (da inizio anno la crescita del valore della cripto valuta è stata di oltre il 60%), ricordando, però, dell’importanza di diversificare i propri investimenti.

Ricordiamo, in ogni caso, che il quarto halving del Bitcoin è programmato per la seconda metà di aprile.

Gli scenari potrebbero essere diversi. Per chi ha già deciso di puntare sulle cripotvalute, in ogni caso, non resta che affidarsi a una piattaforma valida e sicura per la compravendita. La soluzione giusta, in questo momento, non può che essere Coinbase, riferimento assoluto del mercato.