Pos, Axerve restituisce il 50% delle commissioni con il cashback

Tra i Pos, l’offerta di Axerve è quella che in questo momento appare tra le più interessanti, grazie alla possibilità di ottenere il il 50% delle commissioni tramite cashback. Questi e tanti altri vantaggi ti aspettano grazie alla promo POS Easy a commissioni.

Grazie a questa offerta hai commissioni fisse all’1%, ma richiedendo l’accesso alla promo entro il 30 maggio prossimo, puoi ottenere il rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%. Insomma, una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire. Hai solo pochi giorni per sfruttare questa incredibile promozione che, probabilmente, non si ripresenterà molto facilmente sul mercato.

Pos Axerve, cosa devi sapere

Axerve è un’azienda italiana leader nel settore dei pagamenti elettronici che offre soluzioni complete per accettare pagamenti con carta, sia in negozio che online. Il suo POS, disponibile in due modelli (Easy e Smart), è un dispositivo portatile dotato di sistema operativo Android, stampante integrata e SIM dati con traffico incluso.

Ecco i principali vantaggi del POS Axerve: Canone mensile zero: a differenza di altri POS, Axerve non prevede alcun canone mensile, ma applica una commissione fissa dell’1% su ogni transazione.

Cashback del 50%: con la promozione in corso, Axerve restituisce il 50% delle commissioni sotto forma di cashback, un vantaggio concreto che ti permette di risparmiare sui costi di accettazione dei pagamenti elettronici.

Mobilità: il POS Axerve è piccolo e leggero, perfetto per essere utilizzato anche in mobilità. Grazie alla batteria integrata e alla SIM dati inclusa, puoi accettare pagamenti ovunque tu sia, anche in assenza di connessione Wi-Fi.

Facilità d'uso: il POS Axerve è molto intuitivo e facile da usare, proprio come un comune smartphone Android.

Sicurezza: il POS Axerve è conforme ai più alti standard di sicurezza per i pagamenti elettronici. Dimensioni del POS Axerve: Easy: 135 x 80 x 45 mm

135 x 80 x 45 mm Smart: 155 x 85 x 55 mm