Younited: prestito online per ogni esigenza di liquidità

Hai bisogno di liquidità per un progetto importante? Non importa la motivazione dietro questa necessità (nuovo arredamento, matrimonio da favola o viaggio indimenticabile), perché Younited è in grado di soddisfarla. Questa finanziaria ti concede un prestito online in tempi rapidissimi e con la massima semplicità.

Ciò perché si distingue per la velocità e l’efficienza del suo servizio. In soli 3 minuti puoi richiedere il tuo prestito personale e ricevere un primo esito in giornata. Il 70% dei clienti ottiene la risposta definitiva in sole 24 ore.

Come richiedere il tuo prestito online con Younited

A differenza di altri tipi di prestito, il denaro ricevuto da Younited non è vincolato ad acquisti specifici. Sei libero di spenderlo come meglio credi, per realizzare i tuoi sogni e desideri.

Come dicevamo, la procedura di richiesta è semplice e veloce. Ti basta avere a portata di mano:

un documento di identità valido ;

; il codice fiscale o la tessera sanitaria;

un documento di reddito attuale (busta paga, Modello Unico, cedolino pensione);

il conto corrente;

un reddito da lavoro dimostrabile.

Seleziona il tuo progetto tra le diverse opzioni disponibili, come mutuo, trasloco, arredamento, matrimonio o prestito per la tua azienda. Puoi richiedere un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro.

Non perdere altro tempo! Realizza i tuoi sogni con Younited. Richiedi il tuo prestito online in soli 3 minuti e ottieni la liquidità di cui hai bisogno. Younited: il tuo prestito personale, quando vuoi, come vuoi!