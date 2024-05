SelfyConto regala fantastici premi: apri il tuo conto entro il 31/05

Selfyconto ha lanciato “Promo Selfy edizione maggio 2024”, un concorso che dà la possibilità di vincere fantastici premi a tutti coloro che apriranno un conto corrente entro il 31 maggio. Nei prossimi paragrafi chiariremo i termini del regolamento e il montepremi.

SelfyConto ha fatto le cose in grande per regalarti dei premi che amerai. Prima di passare ai prossimi paragrafi, ti vogliamo ricordare che hai solo pochi altri giorni per avere la possibilità di vincere.

Il regolamento

Il concorso è destinato ai maggiorenni che, al momento dell’adesione al concorso, risultino essere residenti in Italia e non essere state mai censite come clienti nei sistemi di Banca Mediolanum.

Avranno diritto a vincere i premi i Concorrenti che, fino al 31 maggio, perfezioneranno in veste di “primo intestatario” l’apertura di un conto corrente “SelfyConto” attraverso il sito e che entro il 07 settembre 2024, effettueranno almeno una fra queste azioni:

accredito su conto corrente degli emolumenti/pensione

addebiti sul conto corrente, per tre mesi solari, di un importo complessivo pari almeno a 500 euro al mese per ciascun mese, relativi a speso carte di credito o carte di debito (esclusi i prelievi), ricariche disposte a favore di carte prepagate distribuite da Banca Mediolanum, addebiti diretti attivi sul conto corrente (SDD)

Attenzione: non sono compresi i bonifici, giroconti, tutte le eventuali operazioni di storno o le operazioni di sottoscrizione di depositi a tempo, anche se ricorrenti, attivati sullo stesso conto corrente.

I premi

In palio c’è uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G del valore di € 262,29 + IVA, pari a 319,99 Euro. Il cliente avrà la possibilità, entro 7 giorni dal ricevimento della mail di vincita, di sostituire il premio scegliendo in alternativa fra:

Microsoft Xbox Serie S 512Gb del valore di € 245,89 +IVA = € 299,99

Samsung Smart Monitor M5 – M50C da 27” del valore di € 212,30 +IVA

Apple AirPods 3° Generazione del valore totale di € 171,31 + IVA

Garmin Smartwatch Forerunner 55 del valore totale di € 163,11 + IVA = € 198,99

Buono Regalo Amazon.it del valore di € 150,00