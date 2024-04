Cosa sta succedendo al Bitcoin dopo l'halving? Gli ultimi aggiornamenti

È un periodo d’attesa per il settore delle criptovalute: a distanza di alcuni giorni dal quarto halving del Bitcoin, infatti, il mercato non ha registrato grossi scossoni. Il valore della criptovaluta è calato leggermente e si attende ancora di capire quali saranno gli sviluppi per i prossimi mesi.

All’orizzonte, infatti, c’è una possibile forte crescita del Bitcoin, seguendo quanto avvenuto nei messi successivi i tre precedenti halving (procedura quadriennale che comporta il dimezzamento delle ricompense per il mining).

Cosa sta succedendo al Bitcoin dopo l’halving?

C’è ancora grande incertezza nel settore delle criptovalute, con varie testi contrastanti in merito alle possibili evoluzioni del valore del Bitcoin. Tra le ipotesi principali c’è una possibile forte crescita del valore della criptovaluta, sulla scia del quarto halving appena avvenuto.

Al momento, però, il mercato è stazionario e potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana prima di iniziare a registrare i primi scossoni. Ricordiamo che, nel corso del primo trimestre dell’anno, il valore del Bitcoin è cresciuto di oltre il 60%, con un nuovo record storico per la criptovaluta.

