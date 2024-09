Bitdefender blinda la tua sicurezza online: 50% di sconto per 1 anno su 5 device

Viviamo in un’era digitale dove quasi ogni aspetto della nostra vita è connesso a internet. Dai pagamenti online allo shopping, dalle comunicazioni ai social media, la rete è diventata indispensabile. Ma con i vantaggi della digitalizzazione arrivano anche nuove minacce: virus, malware, phishing e attacchi hacker sono sempre più sofisticati e frequenti. La soluzione? Difenderti con Bitdefender e sfruttare lo sconto dle 50% sull’abbonamento annuale

In questo momento, Bitdefender ti propone un’offerta davvero speciale: 50% di sconto per 1 anno di protezione su ben 5 dispositivi. Potrai così tutelare tutti i tuoi device, dai computer ai tablet, dagli smartphone agli smart TV, con una sola licenza al costo di solo 42, 50 Euro anziché 85 Euro.

Perché è importante proteggersi online?

Le conseguenze di un attacco informatico possono essere devastanti. I cybercriminali possono rubare i tuoi dati personali, accedere ai tuoi conti bancari, danneggiare il tuo computer o addirittura bloccare l’accesso ai tuoi file. Proteggendoti con Bitdefender, puoi evitare:

Furto d’identità: I tuoi dati personali possono essere utilizzati per aprire nuovi conti a tuo nome o per commettere frodi.

I tuoi dati personali possono essere utilizzati per aprire nuovi conti a tuo nome o per commettere frodi. Perdita di dati sensibili: Documenti importanti, foto e altri file possono essere rubati o danneggiati.

Documenti importanti, foto e altri file possono essere rubati o danneggiati. Danni al computer: Un virus può rallentare il tuo computer, renderlo instabile o addirittura renderlo inutilizzabile.

Un virus può rallentare il tuo computer, renderlo instabile o addirittura renderlo inutilizzabile. Richieste di riscatto: Il ransomware è un tipo di malware che cripta i tuoi file e richiede il pagamento di un riscatto per riaverli.

Gli attacchi informatici sono in costante aumento e diventano sempre più sofisticati. Non pensare che a te non possa mai capitare. Proteggi te stesso e la tua famiglia con Bitdefender.

Bitdefender utilizza tecnologie all’avanguardia per proteggerti da ogni tipo di minaccia, dai virus più comuni ai ransomware più sofisticati. Grazie all’intelligenza artificiale, è in grado anche di anticipare le minacce e bloccarle prima che possano causare danni. Inoltre, l’interfaccia intuitiva rende la protezione del tuo dispositivo semplice e veloce, senza fastidiosi rallentamenti di sistema.