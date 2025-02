Data breach? Cos'è e come difendersi dai rischi online

I data breach, cioè le violazioni dei dati personali, sono sempre più frequenti e mettono a rischio informazioni sensibili, aumentando la possibilità di furti d’identità e frodi informatiche. Ogni giorno, milioni di account vengono compromessi a causa di fughe di dati, spesso senza che gli utenti ne siano immediatamente consapevoli.

Proteggere la propria privacy online è fondamentale, e per questo strumenti come Incogni sono diventati indispensabili. Con uno sconto del 50% sul piano annuale a soli 6,99€ al mese, puoi mettere al sicuro i tuoi dati e ridurre la loro esposizione online. Vediamo come funziona.

Cos’è un data breach e quali sono i pericoli?

Un data breach si verifica quando informazioni personali, come credenziali di accesso, dati bancari e numeri di telefono, vengono sottratte e diffuse senza autorizzazione. Le principali cause di queste violazioni sono attacchi informatici, falle nella sicurezza aziendale o l’errata gestione dei database. Le conseguenze possono essere gravi: dal furto d’identità all’uso illecito delle informazioni per scopi fraudolenti, con danni economici e reputazionali per chiunque ne sia vittima.

Evitare l’esposizione online dei propri dati è il primo passo per proteggersi. L’uso di password uniche e complesse, l’attivazione dell’autenticazione a due fattori e il monitoraggio delle proprie credenziali sono accorgimenti fondamentali. Tuttavia, per una protezione efficace, è essenziale limitare la presenza delle proprie informazioni nei database dei broker di dati. Incogni semplifica questo processo automatizzando la richiesta di rimozione delle informazioni personali da centinaia di piattaforme, riducendo così il rischio di esposizione a future violazioni.

Questo strumento lavora in background per individuare e contattare i broker di dati che possiedono informazioni sensibili, richiedendone la cancellazione. Grazie a un monitoraggio costante, permette di ridurre significativamente il rischio che i tuoi dati vengano venduti o esposti a minacce informatiche.

Ora puoi ottenere Incogni con il 50% di sconto sul piano annuale a soli 6,99€ al mese. Evita che le tue informazioni personali finiscano nelle mani sbagliate: vai sul sito di Incogni e prendi il controllo della tua sicurezza digitale.