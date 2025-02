Proteggi i tuoi file con l’AI di Bitdefender: ora con il 50% di sconto

I ransomware rappresentano una delle minacce più pericolose del panorama informatico, dal momento che bloccano l’accesso ai tuoi file personali e chiedendo un riscatto per ripristinarli. Bitdefender, grazie alla sua tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, offre una protezione avanzata contro ransomware, malware e tutte le minacce online, garantendo la massima sicurezza per documenti, immagini e video.

Ora puoi proteggere fino a 5 dispositivi con un solo abbonamento, approfittando dell’offerta attuale con il 50% di sconto.

L’AI di Bitdefender: sicurezza avanzata contro ransomware e malware

Bitdefender si distingue per la sua protezione multilivello, progettata per rilevare e bloccare sia le minacce conosciute che quelle emergenti. Grazie all’intelligenza artificiale, il software analizza il comportamento sospetto dei file e li isola prima che possano compromettere il tuo sistema.

Bitdefender non solo previene gli attacchi, ma è in grado di ripristinare i file crittografati, impedendo che i tuoi dati vengano persi o compromessi. Questo sistema avanzato è in costante aggiornamento: monitora in tempo reale ogni nuova minaccia e garantisce una protezione attiva contro cybercriminali sempre più sofisticati.

Oltre alla difesa contro i ransomware, Bitdefender include:

Protezione anti-malware in tempo reale , per bloccare virus, spyware e trojan prima che possano infettare il tuo dispositivo;

, per bloccare virus, spyware e trojan prima che possano infettare il tuo dispositivo; Tecnologia anti-phishing , per impedire ai siti fraudolenti di rubare le tue credenziali bancarie e dati personali;

, per impedire ai siti fraudolenti di rubare le tue credenziali bancarie e dati personali; Firewall avanzato , per monitorare le connessioni in entrata e in uscita, garantendo un ulteriore livello di sicurezza;

, per monitorare le connessioni in entrata e in uscita, garantendo un ulteriore livello di sicurezza; Ottimizzazione delle prestazioni, con un impatto minimo sulle risorse di sistema, mantenendo i dispositivi veloci e reattivi.

Per un periodo limitato, puoi attivarlo con il 50% di sconto, proteggendo fino a 5 dispositivi con un solo abbonamento. Non aspettare che un attacco ransomware metta in pericolo i tuoi file: affidati a questo antivirus attivandolo sul sito ufficiale di Bitdefender e metti al sicuro i tuoi dati oggi stesso.