Antivirus e VPN insieme: la difesa migliore contro i cybercriminali

Oggi i cybercriminali sono più intelligenti che in passato. No, non si tratta di una frase provocatoria, ma della realtà dei fatti. E la chiave di lettura sta nei passi in avanti clamorosi compiuti dall’AI nel corso degli ultimi mesi, che non sono passati inosservati nemmeno agli occhi attenti dei pirati informatici.

In un quadro del genere, ecco che diventa di fondamentale importanza una risposta solida da parte degli utenti comuni. Una risposta che include sia un antivirus di riconosciuta affidabilità sia una VPN in grado di rendere anonime le attività sul web di questa e quell’altra persona.

Una delle migliori piattaforme in tal senso a cui affidarsi è Surfshark One, che unisce antivirus e VPN insieme. Tra i suoi fiori all’occhiello si annovera Surfshark Alert, il servizio proprietario di Surfshark che aiuta a monitorare account, carte di credito e documenti di identità, inviando una notifica immediata non appena dovesse rilevare una violazione di dati.

La funzionalità Surfshark Alert è inclusa nel piano Surfshark One, in offerta a 2,59 euro al mese per i primi due anni. A questi si aggiungono poi tre mesi extra di servizio in regalo.

Con Alert di Surfshark si ha la possibilità di proteggere le proprie e-mail, di custodire la propria identità personale e conservare le proprie carte di credito. Insomma, è a tutti gli effetti uno strumento intelligente, grazie al quale ognuno riesce a gestire al meglio eventuali violazioni di dati.

Incluso nel piano Surfshark One vi è anche la funzionalità Search. Si tratta di un’opzione che consente agli utenti di navigare sul web senza annunci pubblicitari e con il blocco del tracciamento dei dati automatico. Tutto merito del motore di ricerca interno Surfshark Search, progettato appositamente per una ricerca in totale sicurezza. Ciò a vantaggio di un’esperienza d’uso totalmente diversa rispetto ai motori di ricerca tradizionali.