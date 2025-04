Bizzarro bug di iOS 18.4 "resuscita" app disinstallate

Un curioso bug, segnalato da MacRumors, sta interessando i possessori di iPhone dopo l’aggiornamento dei dispositivi a iOS 18.4.

Nelle ultime ore diversi utenti su forum di supporto e Reddit, stanno raccontando di app disinstallate mesi addietro che sembrano essere tornate misteriosamente in vita.

A quanto pare le applicazioni interessate sono in maggioranza videogiochi come Call of Duty, Squid Game, Asphalt Legends e Cooking Mama, anche se non mancano software di altro tipo. Non solo: un numero ristretto di utenti segnala di aver visto apparire le app dal nulla e di non averle mai installate sul telefono.

App disinstallate riappaiono dal nulla: il misterioso bug di iOS 18.4 resta senza spiegazione

Secondo le informazioni raccolte, i dispositivi colpiti dal fenomeno non sono stati sottoposti a jailbreak e non hanno adottato marketplace alternativi.

A quanto pare, la “resurrezione” delle app disinstallate non è neanche connesso a un secondo dispositivo Apple connesso a iPhone che, in qualche modo, potrebbe riattivare le stesse. Al momento, di fatto, non esiste ancora una spiegazione logica per questo bug. Le segnalazioni, va detto, non sono molte e al momento sono intorno a una trentina, ma i dispositivi potrebbero essere molte di più.

Quanto accaduto va ad aggiungersi alla lunga lista di bug segnalati dai possessori di iPhone. Per esempio, lo scorso agosto si parlava di come la combinazione di quattro caratteri sembrasse creare non pochi problemi ai dispositivi con iOS 17 e iOS 18 installato.

Più di recente sono invece stati segnalati problemi con la sveglia dei telefoni. La stessa, talvolta si rifiutava di suonare e, solo di recente, Apple ha finalmente corretto questo fastidioso errore.