Amazon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di tecnologia, su questo non ci sono dubbi. Lo store digitale del colosso di Seattle però vanta nel suo catalogo anche tantissime altre tipologie di prodotti, come quelli per la cura della persona e della casa.

In occasione della settimana del Black Friday, di queste due categorie, un bel po’ di articoli sono acquistabili a prezzi a dir poco vantaggiosi. Ecco quelli che stanno riscuotendo maggior successo in queste ore.

I prodotti per la cura della persona e della casa che stanno spopolando su Amazon durante la settimana del Black Friday

Asciugacapelli Remington (Offerta a tempo)

Fairy Platinum Plus – Pastiglie per lavastoviglie (Offerta a tempo)

Philips OneBlade 360 (Offerta a tempo)

Gillette Mach3, 25 RICAMBI [da 3 lame] (Offerta a tempo)

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico (Offerta a tempo)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.