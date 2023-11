Black Friday 2023: Cuffie Wireless Top di Gamma a Prezzi Eccezionali

Il Black Friday 2023 su Amazon mostra prezzi straordinari in esclusiva e oggi le cuffie sono una delle categorie preferite dal colosso e-commerce. Svariati dispositivi sono in grande sconto, sia per quanto concerne gli auricolari che le classiche over-ear.

Ciò che accumuna tutti gli esemplari che potete notare nella lista in basso è la qualità: sono tutte cuffie top di gamma. I marchi sono i più famosi in assoluto, tra Beats, Bose, Sennheiser e Sony.

L’elenco in basso mostra ogni prodotto con il suo prezzo scontato. Potete acquistare ciò che volete grazie ad Amazon e alla settimana del Black Friday che andrà avanti fino a lunedì.

Sennheiser Momentum 4 a 249,99, (-37%)

Bose QuietComfort a 299,95 €, (-14%)

Bose QuietComfort ULTRA a 449,95 €, (-7%)

Beats Studio Pro a 297 €, (-15%)

Sony WH-1000XM4 a 199 €, (-9%)

Apple AirPods Pro 2 a 239 €, (-4%)

Nothing Ear (2) a 109 €, (-16%)

Sony WF-1000XM5 a 249 €, (-11%)

