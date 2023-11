Black Friday 2023: i migliori prodotti di Bose in super sconto

I prodotti di Bose sono i più ricercati dagli utenti che amano la musica in generale. Oggi su Amazon, essendo partiti gli sconti della settimana del Black Friday 2023, ecco che arriva una selezione tra speaker e cuffie di altissimo livello.

Si parte da prezzi più accessibili fino ad arrivare a dispositivi che propongono costi più proibitivi ma nettamente agevolati dagli sconti in vigore.

Bose SoundLink Micro al 31%, prezzo: 89,95 €

Impermeabile e pratico da trasportare, questo SoundLink Micro è da sempre uno degli speaker più acquistati. Offre fino a 6 ore di autonomia ed oggi costa solo 89,95 €.

Bose Portable Smart Speaker al 33%, prezzo: 279,95 €

Lo speaker portatile impermeabile con tanto di maniglia di Bose è in grado di integrare Alexa come assistente vocale. La sua potenza è stratosferica, con il suono realistico a 360°. La batteria consente 12 ore di autonomia. Oggi il suo prezzo scende a 279,95 €.

Cuffie QuietComfort Ultra al 10%, prezzo: 499,95 €

Passando al mondo delle cuffie over-ear, proprio non ce n’è per la concorrenza: ecco il prodotto migliore con ANC, audio spaziale e durata della batteria fino a 24 ore. Sembrerà di essere in un altro mondo. Il prezzo scende a 499,95 €.

Auricolari QuietComfort Ultra Wireless al 14%, prezzo: 299,95 €

Di auricolari in-ear non ne mancano a Bose e lo dimostra con questo prodotto. Comfort, cancellazione del rumore e potenza: queste sono le qualità delle QuietComfort Ultra Wireless. Il prezzo è di 299,95 €.

Cuffie QuietComfort al 18% di sconto, prezzo: 329,95 €

Chi vuole risparmiare qualcosina rispetto al modello superiore, può scegliere queste QuietComfort base, oggi al prezzo di 329,95 €.

