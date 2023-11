Black Friday 2023: i migliori smartwatch in offerta

Il giorno giusto per acquistare uno smartwatch è proprio questo, soprattutto alla luce dei grandi prezzi visti su Amazon. Partono ufficialmente i 7 giorni delle offerte Black Friday 2023 e diversi orologi smart finiscono in promo.

In basso ecco una lista pronta per essere scrutata da cima a fondo con i migliori prodotti in assoluto che fanno capo ai marchi più importanti.

Apple Watch Ultra, lo smartwatch perfetto al 6% di sconto, prezzo: 749 €

Lo smartwatch per eccellenza oggi in sconto è l’Apple Watch Ultra, sia GPS che Cellular. Questo prodotto, con una cassa da 49mm, è in titanio ed ha vetro zaffiro. Il prezzo in sconto è di 749 €.

Apple Watch Series 8 45mm in sconto al 7%, prezzo: 399 €

Tra i top di gamma, anche se non all’altezza dell’Ultra, ecco l’Apple Watch Series 8 da 45mm, con cassa in alluminio e nella versione Product RED. Il prezzo scontato è di 399 €.

Samsung Galaxy Watch6 LTE 44mm in sconto, prezzo: 349 €

Non poteva mancare il Galaxy Watch6 LTE di Samsung nella sua variante da 44mm. In grado di analizzare il sonno e provvisto della sua classica ghiera touch, questo smartwatch oggi arriva in sconto a 349 €.

Amazfit GTS 4, lo smartwatch più conveniente a 76,42 €

Amazfit consente di risparmiare avendo comunque tutto. Il suo GTS 4 Mini con a bordo Alexa e con display AMOLED da 1,65″ costa oggi solo 76,42 € in sconto.

Honor Watch GS3 46mm in sconto, prezzo: 159,90 €

Grande riscontro sta avendo questo nuovo orologio di Honor da 46mm. La batteria dura 14 giorni e lo schermo è AMOLED. Il prezzo scende a 159,90 €.

Xiaomi Mi Watch in sconto al 38%, prezzo: 79,99 €

Il dispositivo meno costoso ma con le giuste performance è lo Xiaomi Mi Watch con display AMOLED da 1,39″ e batteria da 16/22 giorni. Il prezzo è di 79,99 € in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.