Black Friday 2023: i migliori spazzolini elettrici Oral-B

Una vasta selezione di spazzolini è arrivata in sconto su Amazon durante questa settimana del Black Friday 2023. Non si tratta di dispositivi normali, ma di spazzolini elettrici ricaricabili del colosso Oral-B.

L’elenco racchiude prodotti per ogni esigenza e per ogni disponibilità economica, tutti diversi ed allo stesso tempo simili tra loro.

Spazzolino Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, sconto del 63%: 49,99 €

All’interno della confezione troverete due testine e una custodia da viaggio Premium. Lo spazzolino vi aiuterà a rimuovere il 100% di placca in più rispetto al solito. Il prezzo è di 49,99 €.

Pro 3 3900, sconto del 59%: 69,99 €

Due spazzolini in una sola confezione: questo è il grande regalo che oggi arriva su Amazon. In scatola tre testine in totale. Il prezzo è di 69,99 €.

Oral-B iO 6N con display, sconto del 52%: 119,99 €

Il livello aumenta con questo iO 6N, spazzolino con display interattivo che vi aiuterà a lavare i denti con alcuni suggerimenti e con l’intelligenza artificiale. In confezione due testine e una custodia da viaggio. Il prezzo è di 119,99 €.

iO 9N con display, sconto del 50%: 199,99 €

Gradualmente si sale di livello e questa volta tocca tocca al nuovo iO 9N. Anche qui è presente un display interattivo con intelligenza artificiale e ci sono ben 7 modalità di lavaggio. Il prezzo chiaramente aumenta: costa 199,99 €.

iO 10 con display, sconto del 30%: 349,99 €

Ecco il top di gamma assoluto, l’iO 10, spazzolino elettrico che include nella confezione una custodia da viaggio ricaricabile, un caricatore iO Sense e un dentifricio Gengive & Smalto. Il prezzo è in sconto a 349,99 €.

