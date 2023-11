Black Friday 2023: i monitor FHD in offerta su Amazon

Sì, è arrivato il momento di sostituire quel pezzo di storia che hai sulla scrivania. Appartiene al passato, meglio mandarlo… in pensione. Con il Black Friday di Amazon c’è l’imbarazzo della scelta: quale sarà il tuo prossimo monitor FHD? Considera che lo puoi utilizzare in molteplici modi: abbinato ad un computer desktop, ad un laptop ma anche ad una console di gioco.

Di seguito trovi elencati i monitor con risoluzione Full HD che, proprio grazie agli sconti attivi da oggi 17 novembre (fino al 27 dello stesso mese), riescono ad attirare l’attenzione per via dello strepitoso rapporto qualità-prezzo. Attento però alle unità disponibili, perché potrebbero terminare in un batter d’occhio.

Black Friday 2023: i monitor FHD da non lasciarsi sfuggire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S27BG400)

Samsung Smart Monitor M7 (S32BM702)

AOC Gaming C27G2ZE

MSI G2412 Monitor Gaming IPS 24″

Lenovo D27-45

Samsung Smart Monitor M5

Philips 273V7QDSB

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53)

Samsung Monitor S24C366EAU

KOORUI Monitor 22″ FULL HD 75 Hz

Samsung Monitor S31C (S27C312)

KOORUI Monitor 24 Pollici

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302)

Dell SE2722HX – Monitor Full HD

HUAWEI Mateview SE Standard

Dell S2422HX

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.