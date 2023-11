Black Friday 2023: le migliori promo LEGO!

Se anche tu ami la LEGO mettiti comodo e goditi la selezione di meraviglie che ti abbiamo riservato. Ecco le miglior promo che trovi in occasione del Black Friday.

LEGO DUPLO Lo Scuolabus

Il LEGO DUPLO “Lo Scuolabus” è un gioco educativo progettato per aiutare a sviluppare le abilità sociali e motorie dei bambini attraverso veicolo e personaggi Adatto per bambini e bambine dai 2 anni in su. In occasione del Black Friday è scontato del 70% e lo paghi solamente 14,99 euro. Praticamente il regalo di Natale perfetto.

Friends La Casa di Autumn

Una bellissima casa delle bambole a 2 piani, con stanze da esplorare ricche di accessori, dove i bambini dai 7 anni in su possono creare le loro divertenti storie con le 4 mini bamboline LEGO Friends incluse. Ora è scontato del 40% e dall’attuale costo di mercato di 69,99 euro ora lo paghi solamente 41,92 euro.

NINJAGO Mech Titano di Jay

Questo set LEGO NINJAGO, per epiche battaglie tra bene e male, include un gigantesco mech action figure con fantastiche armi ninja, 5 minifigure e una balestra a fuoco rapido posta su un carro. Ora è scontato del 34% e lo paghi solamente 53 euro!

Friends Casa sull’Albero

Questa bellissima casa sull’albero giocattolo a 4 piani è interamente ispirata alla natura, è composta da ufficio, cucina, camera da letto, salotto e tante altre aree per il gioco creativo piene di dettagli. Adatto a bambini da 8 anni in su. Adesso è scontato del 31% ed è tuo a soli 55,57 euro con un risparmio netto di oltre 24 euro!

Casa di “Up” LEGO

Questa è un’idea regalo davvero iconica che incanterà grandi e piccini. Si tratta della fedelissima riproduzione della casa di Up, noto cartone animato firmato da Disney e Pixar. Un modellino da costruire con i famosissimi palloncini e i personaggi di Carl, Russell e Dug, praticamente un pezzo da collezione. Adatto dai 9 anni in su. Ora lo puoi acquistare con lo sconto del 29% che ti fa risparmiare oltre 40 euro!

I giochi LEGO che hai visto sono stai posti in ordine di sconto, dalla percentuale di sconto più alta a quella più bassa. Non ti resta che scegliere il tuo preferito!

