Black Friday 2023: le offerte sui prodotti Apple

La settimana del Black Friday di Amazon si sta rivelando piena di sorprese. Ad unirsi alla festa c’è anche Apple: da questo momento, possono essere acquistati a prezzo scontato diversi dispositivi e accessori, tra cui AirPods Pro di 2ª generazione, Apple Pencil e Apple Watch Ultra.

Quella del Black Friday è un’ottima occasione per risparmiare anche in vista dei regali di Natale, ma non bisogna temporeggiare troppo. Il “traffico” su Amazon in questi giorni è molto elevato e i prodotti più ambiti – proprio perché in sconto – potrebbero terminare prima del previsto. Insomma, è meglio sbrigarsi (approfittando anche della spedizione gratuita).

Il Black Friday di Apple è iniziato: in offerta anche Apple Watch, Magic Keyboard e AirPods Pro (2ª generazione)

AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​

Apple Pencil (seconda generazione)

Apple Pencil (prima generazione)

Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – terza generazione e iPad Air – quarta generazione)

Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione)

Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione)

Magic Keyboard per iPad Pro 11″ (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione)

Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione)

Magic Keyboard

Magic Keyboard con tastierino numerico

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm)

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm)

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm)

Magic Mouse (Nero)

Magic Mouse (Bianco)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.