Black Friday 2023: le migliori offerte sui Chromebook

Dopo giorni di attese e anteprime, su Amazon è finalmente iniziato il Black Friday. Da oggi, 17 novembre 2023, sono attive offerte sulla maggior parte del catalogo dell’e-commerce del gigante di Seattle e tra i prodotti in sconto ci sono anche i Chromebook. I laptop dotati di ChromeOS stanno riscuotendo sempre più successo per via di un rapporto qualità-prezzo (generalmente) davvero invidiabile. Ecco dunque i portatili con – anche – la firma di Google da non lasciarsi sfuggire in questi bollenti giorni di offerte.

I Chromebook da acquistare con il Black Friday 2023

HP – PC Chromebook 14a-na0004sl

Il Chromebook di HP costa solo 199,99€ grazie al super sconto del 43% e mette a disposizione una scheda tecnica niente male: processore Intel Celeron N4120, 4GB di RAM, 64GB di archiviazione eMMC, display IPS FHD da 14″ con rivestimento antiriflesso.

HP – PC Chromebook x360 14a-ca0000sl

Altra proposta di HP, questa volta però si tratta di un pieghevole. L’x360 può dunque essere utilizzato anche a mo’ di tablet grazie al display touch FHD da 14 pollici.

Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P

A meno di 200€ anche il portatile di Acer con un design tendente al premium. Il processore è un Intel Celeron N4020, supportato da 4GB di RAM e 64GB di archiviazione eMMC. Anche in questo caso il display è un 14″ con risoluzione FHD.

HP – PC Chromebook 15a-na0001sl

Scontato addirittura del 49% il 15a-na0001sl di HP con Celeron N4500 e soprattutto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna di tipo eMMC. Il display è un 15,6″ HD IPS con rivestimento antiriflesso.

Samsung Galaxy Chromebook Go

Concludiamo questa Top 5 con il Samsung Galaxy Chromebook Go, probabilmente uno dei più ambiti della categoria. Il laptop è scontato del 45% e porta con sé un design premium e performance solide e affidabili. Del resto si parla di Samsung, un brand che garantisce il massimo della qualità.

