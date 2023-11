Black Friday 2023 e Smart TV 4K: le offerte imperdibili su Amazon

Maggiore è la risoluzione, maggiore è la qualità e la definizione dei contenuti in visione. La scelta di uno smart TV 4K non è semplicissima, il mercato propone una marea di soluzioni, ma in occasione del Black Friday di quest’anno forse è meno complessa del previsto.

Su Amazon fioccano le offerte e abbiamo raggruppato le migliori in questo articolo. Gli sconti sono di una certa importanza, quindi bisogna muoversi in fretta, perché le unità a disposizione potrebbero terminare prima del previsto.

Smart TV 4K: le migliori offerte su Amazon in occasione del Black Friday 2023

Samsung TV Neo QLED QE85QN90BATXZT

LG OLED evo 65″ (Serie C3 2023)

Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ

LG OLED evo 77”

LG NanoCell 43NANO766QA

LG OLED 55” OLED55B36LA

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48″

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT

TCL 65P639, TV 65”

CHiQ U43H7A, Android Smart TV 43 Pollici

Samsung TV QE50Q65CAUXZT QLED 4K

LG OLED evo 42”, Smart TV 4K, Serie C3 2023

Hisense 58″ QLED UHD 4K 58A78GQ

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.