Black Friday 2023: tutti i tablet in super sconto

Le offerte di questi 10 giorni di Black Friday 2023 sono appena cominciate e ci sono già dei tablet in super sconto. A giocarsela in questa prima giornata sono Samsung e Lenovo con dispositivi diversi tra loro per caratteristiche, ampiezza e prezzo.

Qui in basso c’è una lista completa con i migliori prodotti che proprio oggi potrebbero finire nel vostro carrello con un gran risparmio.

Samsung Galaxy Tab S9 al 14% di sconto, prezzo: 799 €

Questo dispositivo vanta un display da 11″ Dynamic AMOLED 2X, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. A bordo lo Snapdragon 8 Gen 2, è impermeabile. Il prezzo è di soli 799 € in sconto.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, il tablet migliore a 1369 €

Il top assoluto di questa lista è proprio il Tab S9 Ultra di Samsung con display da 14,6″ Dynamic AMOLED 2X, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Sul retro una doppia fotocamera e all’interno una batteria da 11.200 mAh. Il prezzo è di 1369 € in sconto.

Lenovo Tab P11 di 2a generazione al 29% di sconto, prezzo: 249 €

Questo tablet ha uno schermo 2K da 11,5″, un processore MediaTek Helio G99 e una memoria RAM da 4 GB. La memoria interna è da 128 GB mentre la batteria è un gran punto di forza. Il prezzo è di soli 249 €.

Lenovo Tab M10 Plus di 3a generazione al 39% di sconto, prezzo: 159 €

Anche questo Lenovo ha uno schermo 2K ma in questo caso da 10.6″. La memoria RAM è da 4 GB mentre quella interna è da 128. Il prezzo in sconto è di 159 €.

Lenovo Tab M10 di 2a generazione, il tablet più conveniente a 109 €

Per risparmiare avendo discrete caratteristiche, ecco il Tab M10 di 2a generazione. A bordo un display da 10.1″ HD, RAM da 3 GB e ROM da 32 GB. Ottima l’autonomia e ottimo il prezzo, con soli 109 €.

