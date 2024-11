Black Friday Amazon 2024: i migliori smartphone in offerta

Oggi gli utenti potranno avere a disposizione l’opportunità di portare a casa diversi prodotti in sconto grazie ad Amazon e all’inizio della settimana del Black Friday 2024. Allo stesso tempo ci sono alcuni accorgimenti da fare, soprattutto per quanto riguarda il mondo degli smartphone: abbiamo individuato 5 prodotti che possono fare al caso degli utenti. Ci sono i migliori ma ci sono anche quelli che rappresentano un’ottima soluzione per chi non ha voglia di spendere troppo.

I migliori smartphone da acquistare al Black Friday su Amazon

Samsung Galaxy S24 Ultra

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il re dei flagship, progettato per chi cerca il massimo della tecnologia. Questo smartphone dispone di un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz, ideale per chi ama contenuti fluidi e di qualità. Il punto forte è la fotocamera principale da 200 MP con AI, che garantisce foto e video eccezionali anche in condizioni di scarsa luce. Con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una batteria da 5000 mAh, è perfetto per chi desidera potenza e durata. Da 1449 € a 1059 €, questo è il super sconto da prendere al volo oggi.

Google Pixel 9

Il Google Pixel 9 offre l’apporto dell’AI con Gemini. Questo smartphone ha una fotocamera avanzata che si distingue per l’elaborazione delle immagini, rendendo ogni scatto spettacolare. Il display Actua da 6,3 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi. La batteria con autonomia fino a 24 ore e la memoria da 256 GB completano un dispositivo perfetto per gli amanti della fotografia. Il prodotto va da 899 € a 849 €.

Poco C75

Il Poco C75 è il top del rapporto qualità-prezzo. Con display da 6,88 pollici e una doppia fotocamera con sensore principale AI da 50 MP, offre funzionalità ottime ad un costo accessibile. La batteria da 5160 mAh garantisce una lunga durata, mentre i 256 GB di memoria interna offrono spazio sufficiente per tutti i file e le app. Con il suo processore da 2.0 GHz, è un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone economico ma performante. Oggi va da 499 € a 132,90 €.

realme 12 Pro+ 5G

Il realme 12 Pro+ 5G è un modello di fascia media con specifiche premium. Dotato di una fotocamera periscopica Sony IMX890 con stabilizzazione ottica OIS e un display curvo a 120 Hz, è ideale per gli appassionati di fotografia e per chi ama un’esperienza visiva di qualità. Il processore Snapdragon 7s Gen 2 garantisce prestazioni fluide, grazie anche agli 8 GB di RAM e ai 256 GB. Il prodotto va da 339,99 € a 319,99 €.

OUKITEL C36

L’OUKITEL C36 è lo smartphone perfetto per chi cerca un dispositivo economico ma con funzionalità moderne. Equipaggiato con Android 13, offre 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB. Il display LCD HD+ da 6,56 pollici è ideale per la visione di contenuti, mentre la batteria da 5150 mAh assicura una lunga autonomia. Con funzionalità come Face ID, Dual SIM e 5G-WiFi, è un’ottima scelta per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla tecnologia. Il prezzo va da 119,99 € a 86,49 €.