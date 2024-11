Black Friday Amazon 2024: i Mini PC più economici in offerta

Il Black Friday 2024 di Amazon è il momento perfetto per acquistare dispositivi elettronici di alta qualità a prezzi eccezionali. Tra le numerose offerte, i mini PC spiccano per la loro versatilità e performance. Compatti ma potenti, questi dispositivi sono ideali per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Sono oggi ben cinque i migliori modelli disponibili a prezzi scontati durante questa settimana speciale. Da precisare che sono tutti provvisti di due anni di garanzia.

La lista dei migliori 5 mini PC in offerta al Black Friday 2024 di Amazon

GEEKOM AX8 Pro AI Mini PC

Questo mini PC è un vero concentrato di potenza. Dotato di processore AMD Ryzen 9 8945HS con 8 core fino a 5,1 GHz, 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di SSD, è perfetto per chi cerca prestazioni al top. Grazie alla GPU Radeon 780Msupporta risoluzioni fino a 8K, ideale per gaming e grafica avanzata. Inoltre, integra Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Un’opzione premium per chi desidera un desktop compatto senza compromessi. Il prezzo in promo passa a 806,69€.

NiPoGi CK10 Mini PC

Gli utenti possono affidarsi ad ottime capacità. Tra queste c’è un processore Intel Core i5 12450H a 8 core e 12 thread fino a 4,4 GHz. Questo mini PC offre un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo. È equipaggiato con 32 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB M.2 NVMe per velocità di lettura e scrittura elevate. Supporta fino a 3 display simultanei tramite HDMI e VGA, rendendolo ideale per chi lavora con molteplici schermi. Il prezzo in promo che Amazon offre è di 389,99€.

GEEKOM NUC Mini PC A 5

Di certo il dispositivo è piccolo ma non si può dire che non sia potente. Il mini PC in questione è infatti dotato di un processore AMD Ryzen 7 5825U che gli permette di raggiungere i 4,5 GHz. È accompagnato da 32 GB di RAM e 512 GB di SSD. È perfetto per il gaming leggero e applicazioni professionali. Dotato di Windows 11 Pro, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, offre un’esperienza fluida e versatile. La sua struttura compatta lo rende un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo da posizionare in piccoli spazi. Il costo di questo dispositivo scende ora a 409,54€.

ACEMAGICIAN Mini PC W11

Se cerchi un mini PC economico ma funzionale, questo modello fa al caso tuo. Monta un processore Intel Alder Lake-N95 fino a 3,4 GHz, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di SSD. Supporta il triplo display HDMI e offre doppia porta Ethernet per una connettività stabile. Nonostante il prezzo accessibile, garantisce buone prestazioni per navigazione, streaming e utilizzo base. Con il Black Friday, Amazon propone questo mini PC a 141,55€.

NiPoGi Mini PC N97

Un’altra ottima opzione economica, il NiPoGi N97 è equipaggiato con processore Intel Alder Lake N97 fino a 3,6 GHz, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Supporta la risoluzione 4K e il triplo display, rendendolo versatile per uso domestico o per piccole attività d’ufficio. Integra Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e una porta RJ45 per connessioni cablate. Al prezzo di soli 189,05€ è possibile portarlo a casa.