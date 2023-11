Black Friday Amazon: i Chromebook da non lasciarsi sfuggire

Tra i laptop più acquistati negli ultimi mesi ci sono i… Chromebook! Sì, proprio i portatili con Chome OS che tanto piacciono tanti agli studenti quanto a quegli utenti che cercano una computer affidabile e agile in tutte le operazioni quotidiane di base, come navigazione web, videochiamate, social network, streaming e lavoro con la suite Google Docs. In termini di rapporto qualità-prezzo hanno davvero pochi rivali, un punto di forza che in queste ore è addirittura superiore grazie allo sconto Black Friday.

I Chromebook da acquistare con il Black Friday di Amazon

Lenovo IP Slim 3 14”

HP Chromebook x360 14a-ca0000sl

HP Chromebook 14a-na0004sl

ASUS Chromebook CX1 CX1400CKA

HP Chromebook Plus 15-nb0000sl

Lenovo IdeaPad 3

ASUS Chromebook CX1400CKA

Lenovo IdeaPad Flex 3

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.