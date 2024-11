Black Friday Amazon: fino al 79% di sconto su Smartphone e Tablet Blackview

Black Friday è arrivato con sconti straordinari sui prodotti Blackview! Dal 21 novembre al 2 dicembre 2024, puoi approfittare di ribassi fino al 79% su una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone rugged, tablet performanti e device innovativi. Si tratta di un’ottima occasione per aggiornare la tua tecnologia a prezzi imbattibili. Scopri di seguito i dettagli di queste offerte imperdibili e i prodotti coinvolti nella promo.

Blackview BV4800 Pro

Prezzo Black Friday: 119,99€ (invece di 149,99€) | Link all’acquisto

Progettato per resistere a qualsiasi ambiente, il Blackview BV4800 Pro offre certificazioni MIL-STD-810H e IP68/IP69K, oltre al vetro Corning Gorilla Glass 5. Con un processore Octa-core Unisoc T606, fino a 12GB di RAM e 128GB di memoria espandibile fino a 1TB, garantisce prestazioni superiori. Lo schermo IPS da 6,56 pollici e la batteria da 5180mAh assicurano un’esperienza completa. Perfetto per avventure e lavori estremi, dispone di una fotocamera tripla da 16MP e modalità avanzate come Panorama e HDR.

Blackview Tab 60 WiFi

Prezzo Black Friday: 89,99€ (invece di 319,99€) | Link all’acquisto

Questo tablet ultra-sottile da 8,5mm con display da 10,1 pollici offre un’esperienza visiva immersiva. Grazie alla certificazione Widevine L1, puoi goderti streaming in 1080p su piattaforme come Disney+ e Prime Video. Con PC Mode 2.0, Split View 2.0 e una suite WPS preinstallata, è ideale anche per il lavoro. Dotato di una batteria da 5100mAh e spazio di archiviazione espandibile fino a 1TB, il Tab 60 WiFi è perfetto per intrattenimento e produttività.

Blackview Tab 90 WiFi

Prezzo Black Friday: 109,99€ (invece di 529,99€) | Link all’acquisto

Con un display da 10,92 pollici e speaker Smart-K dual-box, il Tab 90 WiFi offre una qualità audio e video eccezionale. Alimentato da un processore Octa-core UNISOC T606, supporta fino a 12GB di RAM e 128GB di memoria espandibile. La batteria da 8200mAh garantisce lunghe ore di utilizzo, rendendolo perfetto sia per il lavoro che per il relax.

Blackview BESTTAB A20

Prezzo Black Friday: 119,99€ (invece di 429,99€) | Link all’acquisto

Il BESTTAB A20 unisce un design leggero (412g) a potenti specifiche. Con Android 14, 24GB di RAM, 256GB di memoria (espandibile fino a 2TB) e un display Full HD da 10,1 pollici, è l’alleato ideale per streaming, lavoro e gioco. La batteria da 5000mAh e la fotocamera frontale con riconoscimento facciale completano questo dispositivo eccezionale.

Blackview WAVE 8C

Prezzo Black Friday: 79,99€ (invece di 359,99€) | Link all’acquisto

Questo smartphone leggerissimo (193g) presenta un display HD+ da 6,56 pollici con modalità Comfort Visivo e batteria da 5000mAh per un’autonomia straordinaria. Dotato di fotocamera posteriore da 13MP e memoria espandibile fino a 2TB, il WAVE 8C combina design raffinato e prestazioni quotidiane eccellenti.