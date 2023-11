Black Friday Avira: pacchetto Prime scontato del 40%

Il Black Friday è alle porte, e Avira offre un’occasione imperdibile per proteggere il tuo dispositivo con il pacchetto Prime a un prezzo straordinario, con uno sconto del 40%.

In un mondo in cui virus, malware e tentativi di truffa online sono sempre più diffusi, è fondamentale dotarsi di una soluzione affidabile come Avira Prime.

Questo antivirus non solo offre una protezione avanzata contro le minacce in tempo reale, ma è anche dotato di un potente firewall che blocca siti web dannosi, estensioni pericolose e tracker online.

L’anti-ransomware di Avira impedisce con efficacia agli hacker di impossessarsi dei tuoi dati, proteggendoti anche dalle minacce sconosciute. E durante il Black Friday, puoi accedere a tutte queste funzionalità a un prezzo scontato.

Proteggi i tuoi dispositivi con Avira Prime

Scopri le incredibili funzionalità di Avira Prime

Il pacchetto Prime di Avira va oltre la protezione del tuo PC. Con il Password Manager Pro integrato, puoi proteggere le tue chiavi d’accesso e accedere automaticamente ai tuoi siti e piattaforme.

Puoi generare e sincronizzare password forti e uniche per tutti i tuoi account online. La funzione Software Update Pro mantiene aggiornati automaticamente tutti i software e driver del tuo dispositivo, garantendo un livello costante di sicurezza.

Inoltre, il plug-in Browser Safety protegge la tua navigazione bloccando annunci pubblicitari, tracker online e siti di phishing.

Durante il periodo del Black Friday, il pacchetto Prime di Avira Internet Security è disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo di partenza.

Proteggi il tuo dispositivo per il primo anno al costo speciale di 5 euro al mese invece di 8,75 euro. Tuttavia, è importante notare che al momento del rinnovo, il prezzo tornerà a quello standard.

Inoltre, Avira offre una garanzia di rimborso totale entro 60 giorni, garantendo la tua soddisfazione. Non lasciarti sfuggire questa opportunità durante il Black Friday e assicurati una protezione avanzata a un prezzo conveniente.

