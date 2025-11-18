Black Friday Hostinger, offerte speciali sui piani hosting: fino all’85% di sconto

La nuova campagna promozionale di Hostinger dedicata al Black Friday abbassa drasticamente i prezzi dei principali piani di hosting. Il provider mette a disposizione pacchetti adatti a qualsiasi esigenza, dal semplice blog personale al sito aziendale, fino agli e-commerce più strutturati.

Con sconti che arrivano fino all’85%, i costi partono da appena 1,95 € al mese e includono tre mesi extra gratis. Le caratteristiche principali? Traffico illimitato, template professionali, certificati SSL senza restrizioni e backup automatici settimanali. Vediamo nel dettaglio quali sono i piani scontati di Hostinger e cosa offrono.

Cosa offre Hostinger per il tuo sito

Le opzioni principali sono le seguenti:

Premium a 1,95€ al mese (-85%), ideale per iniziare;

a 1,95€ al mese (-85%), ideale per iniziare; Business a 2,75€ al mese (-82%), pensato per progetti in crescita;

a 2,75€ al mese (-82%), pensato per progetti in crescita; Cloud Startup a 7,45€ al mese (-72%), dedicato a professionisti e aziende che richiedono prestazioni più elevate.

Ogni piano integra l’AI Website Builder, un generatore di siti basato sull’intelligenza artificiale che consente di creare pagine complete in pochi minuti grazie all’editor drag & drop e ai layout preimpostati. La dashboard centralizzata di Hostinger permette inoltre di gestire e controllare facilmente ogni aspetto della propria presenza online.

Oltre agli sconti, chi attiva uno dei piani in promozione riceverà due mesi gratuiti aggiuntivi, un dominio senza costi per un anno e potrà usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni. Da menzionare anche il certificato SSL incluso e la eventuale migrazione del tuo sito già esistente gratuita e senza downtime.

Un’occasione particolarmente vantaggiosa per mettere online il proprio progetto approfittando delle offerte Black Friday: per approfittarne vai sul sito di Hostinger.