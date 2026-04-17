Aruba Hosting lancia promozioni con piani WordPress a 4,80€/anno

In questo momento non c’è un hosting più conveniente di Aruba per chi vuole creare un sito WordPress. Fino al 29 aprile, è possibile usufruire di uno sconto del 60% e prezzo a partire da 4,80€ per il primo anno (invece di 11,90€).

Per usufruirne basta utilizzare il codice sconto PRIMAVERA26. Ma cosa prevede l’offerta di Aruba? Ecco tutti i dettagli.

Le promo di primavera di Aruba

Tramite WordPress, il CMS open source più utilizzato al mondo, è possibile creare siti vetrina, blog o e-commerce con semplicità e velocità. Inoltre, grazie al supporto AI, anche chi non ha competenze specifiche puà cimentarsi senza problemi e mettere online il proprio portale in pochi minuti.

Aruba mette a disposizione diversi piani Hosting, con possibilità di avere anche WordPress preinstallato e ottimizzato, con migliaia di temi e plugin per la personalizzazione.

Aruba, oltre al supporto clienti 24/7 sempre attivo, include nei suoi piani molti servizi essenziali, tra cui:

Registrazione dominio;

E-mail IMAP con antivirus e antispam;

Spazio web illimitato con backup incluso;

Certificato SSL DV preinstallato;

HTTP/2, HTTP/3;

CDN;

HiSpeed Cache.

Lo ribadiamo: per poter usufruire della promo è necessario inserire il codice PRIMAVERA26 al checkout, entro e non oltre il 29 aprile. Tutte le informazioni sono sul sito di Aruba.